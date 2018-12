Richard Overton, el excombatiente de más edad de la Segunda Guerra Mundial y el hombre más longevo de Estados Unidos, falleció el jueves por la tarde a los 112 años de edad, publicó CNN.Hubiera cumplido 113 años el 11 de mayo del 2019.El excombatiente había estado internado con neumonía, dijo su familia.Overton se enlistó de manera voluntaria en el Ejército en 1942 y prestó servicio en el 188avo Batallón de Ingenieros de Aviación.“Estuvo en Pearl Harbor cuando los buques todavía estaban ardiendo. Estuvo en Okinawa. Estuvo en Iwo Jima, donde dijo, ‘sólo salí de ahí por gracia de Dios”, señaló en el 2013 el expresidente Barack Obama al rendir tributo a Overton el Día de los Excombatientes en el Cementerio Nacional Arlington.En ese entonces Overton declaró a CNN que no le gustaba pensar o hablar sobre la guerra, diciendo que “olvidó todas esas cosas”.Overton llevaba mucho tiempo radicando en Austin Texas, según KXAN, en una calle —la avenida Richard Overton— a la cual se le cambió el nombre en su honor.En el 2013 dijo a CNN atribuir su larga vida a Dios pero agregó que no tomaba ninguna medicina y que disfrutaba sus vicios.“Le pongo whiskey a mi café. A veces lo tomo solo”, dijo cuando tenía 107 años. “Fumo mis puros, echo para fuera el humo; no me lo trago”.El jueves, el gobernador de Texas Greg Abbott se refirió a Overton como “un ídolo estadounidense y una leyenda texana”.En el 2015, se le dedicó el documental “Mr. Overton”.En el cortometraje dijo que le encantaba comer sopa, maíz y pescado, así como tomar leche.“Y nieve. Todas las noches como nieve. Me hace feliz”, dijo.“Todavía camino, todavía hablo y todavía manejo”, dijo a la cámara antes de subir a su camioneta pickup.En el documental Overton señaló asimismo que le gustaba ir a la iglesia y que disfrutaba los cantos. También le encantaba cuidar a sus gatos.

