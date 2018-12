A lo largo de 2018, el presidente Donald Trump convirtió a la Casa Blanca y Estados Unidos en una fuente de inestabilidad, imprevisibilidad e interrupción, publicó CNN.En los últimos 12 meses, muchos temores del presidente, en los Estados Unidos y en todo el mundo, se hicieron realidad. Pero también significó promesas hechas para los votantes que disfrutan de ver los medios políticos, legales y de los medios de comunicación en los colapsos inducidos por Trump.Después de un año de caos interno, conmociones por la investigación de Rusia y beligerancia en el exterior, Trump se ve menos restringido y genera más olas que nunca."Toda mi vida ha sido bajo presión. De alguna manera me gusta la tensión", dijo Trump en enero, resumiendo la sobrecarga sensorial de su presidencia.Hay una sensación de que una presidencia basada en el temperamento volcánico de un comandante en jefe que adora el riesgo y desdeña la historia y las noticias, se está saliendo de control y creando un ambiente para un 2019 más virulento.Hay preocupación incluso entre los hasta ahora más dóciles Republicanos de Washington.Durante una temporada de fiestas que no dejaba de ser bulliciosa, se produjo una crisis constitucional o internacional a la vuelta de la esquina. En una administración sumida en el escándalo, el hedor de la corrupción se hace cada vez más denso.El presidente está tomando las decisiones y confiando en su instinto.Ha reemplazado a fuerzas calmantes, como el exsecretario de Estado Rex Tillerson y al secretario de la Casa Blanca, John Kelly, con personajes más flexibles y leales que es poco probable que lo desafíen a él: Mike Pompeo y Mick Mulvaney, respectivamente.El resultado es una presidencia que cada vez pone más a prueba los límites del poder ejecutivo y que libera la prerrogativa del comandante en jefe de decretar la política exterior.Después de nueve meses en el mundo real, Tillerson ofreció una visión escalofriante de cómo opera Trump."Tenía que decirle: 'Bueno, señor presidente, entiendo lo que quiere hacer, pero no puede hacerlo de esa manera. Viola la ley. Viola el tratado'", relató Tillerson.La sorprendente decisión de Trump de retirar los soldados de Siria fue un caso de estudio de un presidente que desafía a los asesores y no le importan las consecuencias. Un alto funcionario de la administración le dijo a Jim Sciutto de CNN que las decisiones de seguridad nacional se toman "por capricho en las llamadas telefónicas".Pero Trump no controla todo. De hecho, es posible que no controle su propio destino.La implacable marcha del fiscal especial Robert Mueller refuerza la posibilidad de que Trump ganara la presidencia al coludir con una potencia extranjera hostil y que trató de enriquecerse en el proceso.Trump ha negado todas las acusaciones y Mueller aún tiene que demostrar que la campaña coludió con Rusia o que el presidente ha obstruido la justicia para encubrirla.Hay, sin embargo, una nube que se está oscureciendo sobre el presidente. Es más probable que se inicie un juicio político en 2019, según el informe final de Mueller.Si bien existe una gran presión por parte de la base demócrata para tal paso, se debe tener muy en cuenta la gravedad, especialmente si las pruebas contra Trump no son abrumadoras.Estados Unidos ha tomado medidas para eliminar a un presidente tres veces en sus 242 años de historia.Hacerlo así por tercera vez en 45 años provocaría una dislocación política que podría persistir durante décadas. No es de extrañar que la presunta presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, haya estado callada por el momento.En un raro momento de autoreflexión en mayo, Trump dijo: "Todos estamos luchando en batallas, pero me encanta pelear en estas batallas".A medida que va pasando el año, el presidente está en guerra en múltiples frentes.Está en conflicto con el presidente del Tribunal Supremo y el sistema judicial, su propio Departamento de Justicia, el presidente de la Reserva Federal y su secretario de Defensa. A menudo parece estar luchando contra el estado de derecho en sí mismo.Su batalla con el Congreso va en aumento: terminó el año cerrando el gobierno después de no conseguir 5.000 millones de dólares en dinero de los contribuyentes para el muro fronterizo que prometió que pagaría México.Está librando una guerra comercial con China e insulta regularmente a los líderes de los amigos más cercanos de Estados Unidos, incluidos los socios de la Unión Europea y la OTAN.Ha pisoteado los valores de los derechos humanos universales, la libertad de prensa y un sistema de comercio basado en reglas y el tejido de la democracia liberal internacional que durante mucho tiempo apoyó a los 70 años de Estados Unidos como la superpotencia dominante."Mi administración ha logrado más que casi cualquier administración en la historia de nuestro país", dijo Trump en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre.Las risas de los delegados de las Naciones Unidas expresaron los sentimientos del resto del mundo hacia el presidente. También fueron una validación para sus votantes, que ven su cruzada populista como el flagelo de las élites internacionales.Pero para cualquier persona que crea que los valores y la infraestructura internacional que Trump está socavando sustentaron décadas de paz relativa, ganaron la Guerra Fría y el mundo se hizo seguro para el capitalismo, estos son tiempos preocupantes.Trump también intensificó su guerra contra los hechos y la verdad en 2018, inventando nuevas narraciones cuando la realidad no le conviene, comprometiendo la confianza en las instituciones políticas y legales críticas.En los últimos días, por ejemplo, el presidente ha afirmado falsamente que EE.UU. erradicó a ISIS en Siria. Saludando a las tropas en Iraq, mintió cuando dijo que les había dado su primer aumento salarial durante 10 años y que era un 10%.Hay un método para el asalto de Trump a instituciones y hechos. Su guerra va contra las fuerzas y las realidades que lo contradicen o desafían su poder.La economía de Estados Unidos rara vez ha estado en mejor forma, a pesar de la volatilidad del mercado de valores. El desempleo está por debajo del 4% y la confianza del consumidor es alta, aunque bajó un poco en diciembre.Ya que él será culpado de cualquier desaceleración que pueda poner en peligro su reelección, Trump puede alardear de estas cifras por ahora.También reclama una gran victoria en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá. Sin embargo, como muchos de sus triunfos negociados, parece menos significativo en una inspección minuciosa.Trump argumenta justificadamente que Corea del Norte ha dejado de probar misiles y dispositivos nucleares desde que se reunió con Kim. Pero no hay señales de desnuclearización permanente. La mudanza de la embajada de EE. UU. en Israel de Tel Aviv a Jerusalén honró una promesa de campaña, pero puede haber hecho retroceder las esperanzas de paz.En octubre, Trump obtuvo el derecho de considerar a su presidencia como históricamente consecuente cuando Brett Kavanaugh juró como juez de la Corte Suprema después de negar las acusaciones de haber agredido sexualmente a una joven en la escuela secundaria.Trump y el líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell están llenando los tribunales con jueces conservadores confiables que pueden servir durante décadas después de que el presidente haya dejado el cargo.Dado que la supervivencia de Trump en el cargo puede depender del apoyo de al menos 20 senadores republicanos en cualquier juicio político, es importante que este año no haya habido retrocesos en las bases del Partido Republicano.Otro año en el poder significó otro año más de destrucción de las regulaciones sobre economía, medio ambiente y educación de la era de Obama. Se ha registrado un aumento del gasto militar. La Casa Blanca también diseñó victorias bipartidistas para combatir el abuso de opiáceos y reformar la justicia penal.Pero la entrada de los demócratas a la Cámara de Representantes y su supervisión de cada aspecto de la vida y presidencia de Trump y la agitada elección 2020 significan que un bipartidismo es poco probable en 2019.Después de conocer a Kim en Singapur, Trump dijo que "el pasado no tiene que definir el futuro ".Pero con Mueller acercándose y el presidente moviéndose para maximizar su propio poder personal, el año pasado parece estar alistando el escenario para algo aún más grande.Si es así, 2018 acaba de ser un acto de preparación.