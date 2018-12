Amaga Trump cerrar frontera sin aval a muro

Ciudad de México— El Presidente de EU, Donald Trump aseguró que cerrará la frontera sur por completo si los demócratas no avalan recursos para construir muro.Asimismo, llamó a cambiar las leyes de migración en su país."Nos obligaran a cerrar la frontera sur por completo si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar el muro y también cambiar las ridículas leyes de inmigración con las que nuestro país está ensillado ¡Es difícil creer que haya un Congreso y un Presidente que lo aprobaría!" escribió a través de su cuenta de Twitter.Trump reiteró que EU perdió mucho dinero con el pasado acuerdo comercial."Los Estados Unidos pierden tanto dinero en el comercio con México bajo el TLCAN, más de 75 mil millones dólares al año (sin incluir el dinero de la droga que sería muchas veces esa cantidad), que consideraría el cierre de la frontera sur una "operación de hacer ganancias."Construimos el muro o cerramos la frontera sur. Traeremos nuestra industria automovilística de vuelta a los Estados Unidos, donde pertenece. Volver a pre-NAFTA, antes de que muchas de nuestras empresas y puestos de trabajo fueron tan tontamente enviados a México. O construimos (terminamos) el muro o cerramos la frontera".Ayer, los líderes del Partido Republicano de la Cámara baja no llegaron a un acuerdo para una votación, por lo que el cierre parcial de Gobierno en Estados Unidos se prolongaría hasta la próxima semana.De acuerdo con el diario The Washington Post, asesores demócratas trabajaron para redactar una ley para reabrir el Gobierno una vez que su bancada tome el control de la Cámara baja el 3 de enero.El Mandatario estadounidense señaló que quitará ayuda a Honduras, Guatemala y el Salvador, países de donde proviene mayoría de caravana migrante."Honduras, Guatemala y el Salvador no están haciendo nada por los Estados Unidos pero tomando nuestro dinero. El asunto es que una nueva caravana se está formando en Honduras y no están haciendo nada al respecto. Vamos a cortar toda la ayuda a estos 3 países-aprovechando los Estados Unidos durante años!", expuso.

