Paso obstaculizado de la caravana enciende el tema migratorio

Tijuana.- Cuando miles de migrantes empezaban a congregarse en Honduras a fin de embarcarse en una marcha hacia la frontera de Estados Unidos, un defensor de los derechos de los migrantes intentó desesperadamente detener los planes hechos a medias, publicó The Wall Street Journal.Irineo Mujica, director de la organización Pueblos sin Fronteras, dijo haber advertido en octubre vía telefónica al político y activista hondureño a favor de los migrantes Bartolo Fuentes, quien anunció la caravana en su página de Facebook, que las imágenes de una muchedumbre de hondureños pobres marchando rumbo a la frontera de Estados Unidos podría generar temores antiinmigrantes antes de las elecciones legislativas en ese país.Como pronosticó Mujica, la caravana atizó el delicado debate estadounidense sobre la inmigración y, en muchos sentidos, socavó el objetivo de los migrantes de obtener asilo y el derecho a radicar legalmente en Estados Unidos.La profunda escisión política en torno al tema es elemento fundamental del cese parcial de operaciones del gobierno federal iniciado el 21 de diciembre. El presidente Trump está exigiendo cinco mil millones de dólares para financiar la construcción de un muro en la frontera sur. En el Congreso, sus opositores sostienen que se trata de un enfoque equivocado para la seguridad fronteriza.Mientras tanto, parece más distante que nunca un acuerdo integral para reformar el sistema inmigratorio estadounidense.El presente mes, la administración Trump anunció que regresará a México a los solicitantes de asilo mientras sigan en curso sus trámites inmigratorios en vez de permitirles permanecer en Estados Unidos. Activistas señalan que dicho cambio podía afectar la capacidad de los migrantes de preparar sus causas legales, reduciendo sus posibilidades de conseguir asilo.Trump lleva meses mencionando a la caravana a efecto de justificar las nuevas medidas. Este mes tuiteó que sus esfuerzos por proteger la frontera con más barreras, agentes fronterizos y soldados eran la razón de que las caravanas migrantes no hayan podido ingresar a Estados Unidos.La magnitud de las caravanas y la atención mundial que atrajeron podrían dificultar mucho más a otras personas seguir su ejemplo. En Honduras se formó vía WhatsApp un grupo que propone la salida de otra caravana el mes próximo, pero se desconoce si los planes se llevarán a cabo.“Los números hacen mucho más fácil pasar por México, pero mucho más difícil entrar a Estados Unidos”, dijo Andrew Selee, presidente del Instituto sobre Política Migratoria, en Washington. “Esto les pone un blanco grande en la espalda, lo cual significa que Estados Unidos y México están muy pendientes del grupo”.Los estadounidenses se encuentran profundamente divididos sobre el tema de la migración ilegal. En el sondeo que el Centro de Investigaciones Pew realizó en noviembre el 68 por ciento de los republicanos dijeron creer que disminuir la inmigración ilegal debería constituir una de las principales prioridades en la política exterior de Estados Unidos, mientras que sólo el 20 por ciento de los demócratas opina lo mismo. Se trata de la mayor división al respecto en los últimos 20 años, dijo Pew acerca del reporte.“Probablemente la caravana no cambió la postura de nadie en torno a la inmigración desde México, pero tal vez sí reforzó lo que ya pensaba la gente”, dijo Karen Jacobson, profesora de migración en la Facultad Fletcher de Derecho y Diplomacia en la Universidad Tutfs. “Los que por lo general se oponen a la inmigración estarán más convencidos de que es mala idea y debe ponérsele un alto con muros y soldados. Y los que están a favor de la inmigración verán la desesperada situación de las personas y querrán ayudarlas”.Mientras tanto, la caravana migrante ha colocado a México en una posición difícil.

