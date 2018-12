Michelle Obama, la mujer más admirada de EU

Ciudad de México— Por primera vez en 17 años, una mujer que no es Hillary Clinton ha sido nombrada por los estadounidenses como la mujer que más admiran, informó El Universal.Según la nueva lista de la encuestadora Gallup, la ex primera dama Michelle Obama es la más admirada en territorio estadounidense, con un 15% de las menciones entre los encuestados.Oprah Winfrey ocupa el segundo lugar con 5% de las menciones y la demócrata Hillary Clinton cayó al tercero con 4%, mismo porcentaje que tiene la primera dama Melania Trump.Mientras tanto, el expresidente Barack Obama fue el ganador por 11° año consecutivo, incluyendo un año como presidente electo, ocho como presidente y dos como ex presidente. Tiene el 19% de menciones.Que Donald Trump ocupe la segunda posición entre los hombres más admirados (con 13%) demuestra cuán polarizada está la sociedad de Estados Unidos.La encuesta anual de Gallup, que se llevó a cabo del 3 al 12 de diciembre de este año, pide a los estadounidenses, en una pregunta abierta, que nombren al hombre y la mujer (de cualquier lugar del mundo) que hoy admiran.Antes de habitar los salones de la Casa Blanca, Michelle Obama vivió en un estrecho bungalow de ladrillo al sur de Chicago.Su padre era un operador de bombas para el Departamento de Agua y a pesar de que tenía esclerosis múltiple, nunca faltó al trabajo. Su madre se quedó en casa para darle lecciones de vida.Michelle Obama es descendiente de una familia de esclavos, buscó un futuro en la educación. Destacó en escuelas públicas y estudió en la Universidad de Princeton.Después de graduarse de Derecho en Harvard en 1988, se unió a la firma de abogados Sidley & Austin de Chicago. Ahí conoció a Barack Obama, “el amor de su vida”Michelle Obama es una de las primeras damas más queridas. Durante su carrera ha apoyado a los jóvenes, niños y mujeres. Pero su vida personal no ha sido tan sencilla.En su libro Becoming narra que tuvo un aborto espontáneo y concibió a sus dos hijas mediante fecundación in vitro. Además asistió a terapia al sentirse relegada por la carrera de su esposoMira en nuestra galería la lista completa de las mujeres más admiradas de Estados Unidos.

