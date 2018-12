Caen acciones de Wall Street tras mejor jornada desde 2009

El jueves continuaron los altibajos de Wall Street, con las acciones tambaleándose conforme empezaba a desaparecer la euforia por el aumento de precios registrado el día anterior, publicó The New York Times.El presente mes los inversionistas han tenido dificultades para obtener sus créditos mientras el índice Standard & Poor’s 500 se precipita a la baja. Los inversionistas se encuentran intentando valuar las perspectivas para el crecimiento económico y las utilidades corporativas ahora que están aumentado las tasas de interés y continúa la guerra comercial con China, teniendo asimismo en cuenta el revuelo interno en la Casa Blanca y la antipatía del presidente Trump hacia Jerome H. Powell, el director de la Reserva Federal.La semana pasada se incrementaron las inquietudes en torno a la respuesta de la Casa Blanca a lo que ha sido una diciembre difícil para Wall Street conforme Trump recurría a Twitter a fin de manifestar su frustración por la decisión de la Reserva de seguir aumentando los índices de interés y solicitaba a sus colaboradores asesoría respecto a si podía despedir a Powell.También resulta posible que el cese parcial de operaciones del gobierno federal empiece a cansar a los inversionistas que se ven obligados a trabajar sin los datos oficiales que podrían contribuir a responder las persistentes dudas en torno al estado de la economía estadounidense.Los datos que obtuvieron el jueves los inversionistas no fueron alentadores. El reporte del grupo Consejo de la Conferencia sobre la confianza de los consumidores mostró que los estadounidenses están volviéndose más pesimistas acerca de las condiciones económicas. En China, funcionarios señalaron que en noviembre las ganancias industriales descendieron por primera vez en tres años, recordatorio de que sigue disminuyendo el crecimiento de la segunda mayor economía mundial.Con los mercados financieros dando aparentes tumbos a la baja y dependiendo de los encabezados diarios, a últimas fechas el comercio se ha vuelto particularmente volátil. El drástico descenso del jueves se dio luego de que el S&P 500 registró su mejor jornada desde el 2009. Ese año hubo fuertes ventas decembrinas, un incremento en los precios del petróleo y reconfortantes palabras sobre la Reserva Federal por parte de la Casa Blanca.Siendo las 12:07 de la tarde, el índice S&P 500 perdía 38 puntos, un 1.6%, a 2 mil 429 unidades. El Dow Jones retrocedía 366 puntos, el 1.6%, a 22 mil 513 y el Nasdaq perdía 136 puntos, el 2.1%, a 6 mil 419.La volatilidad ha sido la norma en diciembre. El Dow Jones ha caído 1% o más en ocho de los 17 días de operaciones. Incluso con las grandes ganancias del miércoles, el Dow, el S&P 500 y el Nasdaq permanecen 10% por debajo del mes pasado.El mercado sigue encaminado a registrar su peor diciembre desde 1931, en la época más complicada de la Gran Depresión, y podría cerrar 2018 con su caída más fuerte en una década.

