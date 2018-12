Washington.- Con el cese parcial de operaciones gubernamentales extendiéndose más allá de un quinto día, el estancamiento sobre los fondos para un muro en la frontera surponiente ha resaltado el debate en torno a la eficiencia en la seguridad fronteriza, mientras que el avance podría depender de un argumento semántico: ¿qué es un muro?El jueves los legisladores regresarán al Capitolio a efecto de reanudar las negociaciones relativas a una iniciativa provisional de gastos destinada a reanudar actividades en nueve departamentos federales y varias instancias gubernamentales o ampliar las medidas para financiar hasta septiembre al Gobierno. Pero la Casa Blanca y los demócratas siguen difiriendo respecto a los cinco mil millones de dólares que el presidente Trump exige para el muro.El miércoles el representante Steve Scalise, el jefe disciplinario mayoritario, dijo a los miembros de la Cámara Baja que el jueves no se esperaba votación. Lo anterior implica resultar casi seguro que la parálisis se extienda hasta el fin de semana —y probablemente Año Nuevo—. Es muy posible que los congresistas demócratas sean los encargados de aprobar leyes dirigidas a reanudar las actividades gubernamentales al asumir el control el 3 de enero.Si bien aún no se toma la decisión definitiva, lo más probable es que la representante Nancy Pelosi, la líder demócrata que se espera resulte electa como vocera, busque una votación rápida sobre la propuesta rechazada por el Congreso antes de terminarse los fondos: la iniciativa temporal del Senado brindaría financiamiento hasta el 8 de febrero, de acuerdo con un colaborador congresista familiarizado con las negociaciones.Debido a que el mes próximo habrá nuevo Congreso, el Senado tendrá que aprobarla de nuevo. Y no hay garantías de que Trump la firme.Su firma dependería de si él y los demócratas logran ponerse de acuerdo respecto a cómo referirse a la barrera fronteriza. Con anterioridad los demócratas han aceptado vallas. Trump se ha referido intermitentemente a su barrera como muro o “tiras de acero estéticamente agradables”.Un colaborador demócrata dijo resultar imposible saber si las tiras de acero sobre las que Trump habló hace poco calificarían como la valla descrita en la iniciativa aprobada este año por el Comité de Partidas Presupuestales del Senado, dados los cambios en las descripciones que el Presidente ha hecho en torno a lo que quiere.Varios republicanos han restado importancia a la distinción entre valla y muro y dijeron que el muro podría representar mejoras en las barreras ubicadas en tramos de la frontera.

