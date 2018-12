Congreso de EU pide destituir a Trump

Estados Unidos- El Congreso de Estados Unidos aprobó ayer una propuesta del Comité Judicial de ese órgano legislativo para destituir al presidente Donald Trump.La propuesta fue aprobada por 321 contra 114 en la Cámara Baja –de mayoría demócrata– luego de que el ex abogado de Trump, Michael Cohen, confesara que el mandatario recibió alrededor de 50 millones de dólares durante su campaña por parte del presidente ruso Vladimir Putin.“El destino del dinero invertido por el Gobierno ruso no era otro más que garantizar control sobre decisiones geopolíticas en la zona euroasiática, sobre todo el acceso a los depósitos de gas natural en Irán, a través de Siria”, dice el texto presentado por el Comité Judicial y aprobado ayer de última hora.“El riesgo de seguridad nacional en el que se ha incurrido es sólo comparable con el nivel de traición que implica para los intereses de Estados Unidos”, agrega el documento.El mismo explica que, a partir de la votación, toca al Senado ratificar la medida. En esta última instancia, aun cuando es de mayoría republicana, se ha garantizado ya el apoyo a la destitución gracias a cabildeos encabezados por Bernie Sanders, que ha ofrecido a diversos compañeros de escaño un lugar en su próxima campaña presidencial en 2020.La destitución ha generado reacciones diversas entre los líderes mundiales, entre las cuales destacó la de la canciller alemana Angela Merkel, que por meses sostuvo una tensa relación con el empresario neoyorkino.“El mundo puede ahora enfocarse en construir acuerdos por la globalización y no por el ego”, indicó Merkel en un comunicado oficial.Otros mandatarios, en cambio, lamentaron la destitución, como el argentino Mauricio Macri, que en sus redes sociales dijo haber perdido a un gran aliado comercial, y el príncipe saudita Mohamad Bin Salman, que mandó asesinar a otro periodista por puro coraje.Asimismo, lamentó la salida de Trump el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que un mensaje en sus redes sociales advirtió que la medida abre el paso para la destitución de otros gobernantes.“Trump basó su campaña y su gobierno en atacar a México; pero de ninguna forma es justo que un mandatario electo por el pueblo sea destituido por otro poder de la Unión”, escribió López Obrador en un mensaje en Twitter, acompañado del hashtag #BarbasARemojar.El mismo mexicano conminó también a la población a estar atenta de cualquier nota falsa, debido a que pueden caer como inocentes palomitas que se dejan engañar sabiendo que en 28 de diciembre en nadie se puede confiar. (De la Redacción)

comentarios

