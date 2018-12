Washington— El Congreso renunció ayer, de manera efectiva, a romper el callejón sin salida ante las demandas del presidente Donald Trump para obtener financiamiento para su muro fronterizo.Esto significa que el cierre parcial –“apagón”– del Gobierno federal se extenderá al menos hasta el comienzo del nuevo año, cuando los demócratas retomen el control de la Cámara de Representantes.Trump se alejó del público, lanzando insultos a los demócratas por Twitter, ya que la Cámara de Representantes y el Senado se reunieron sólo unos minutos antes de suspender las sesiones legislativas hasta la próxima semana.Durante la breve sesión en la Cámara de Representantes, los republicanos rechazaron un intento demócrata de votar sobre la legislación para reabrir el Gobierno.Las salas del Capitolio estaban en gran parte vacías, y las oficinas de los líderes estaban cerradas. No había ninguna señal de que se estuvieran llevando a cabo negociaciones. En cambio, ambas partes intercambiaron recriminaciones públicas.Trump, en una serie de ataques vía Twitter a los demócratas, afirmó que la disputa no tiene nada que ver con el muro, el cual durante mucho tiempo afirmó que pagaría México.Al representante demócrata Jim McGovern, de Massachusetts, le fue rechazada una propuesta en la Cámara de Representantes de votar para financiar al Gobierno. McGovern dijo que era urgente poner fin al cierre, y agregó: “Las únicas personas que parecen no tener prisa son los dirigentes republicanos y el presidente”.El jueves, el país entró en el sexto día de un cierre que paró una cuarta parte del Gobierno federal y suspendió a unos 350 mil trabajadores, enviándolos a casa con el riesgo de perder sus pagos durante las vacaciones.A menos que se produzca una resolución sorpresiva, se convertirá en el segundo cierre más largo de la década cuando el nuevo Congreso dividido se reúna la próxima semana para abrir el período de sesiones número 116.“No hemos podido llegar a un acuerdo con respecto al liderazgo de ambas partes”, dijo a los periodistas el senador Pat Roberts, republicano de Kansas, después de presidir una sesión en el Senado que duró menos de cuatro minutos.“En Dodge City, Kansas, dicen que un caballo dividido contra sí mismo no puede sobrevivir”, agregó Roberts. “Así es como estamos”.Alrededor del Gobierno federal, los efectos se extendieron, aunque la mayor parte del aparato gubernamental, incluido el Pentágono, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Congreso, cuentan con financiamiento hasta septiembre, gracias a los proyectos de ley aprobados a principios de año y firmados por Trump.La Oficina de Administración de Personal envió un mensaje de Twitter el jueves en el que compartió consejos y plantillas de cartas para que los trabajadores federales las utilicen en la negociación de alquileres diferidos y pagos a otros acreedores.“Como comentamos, soy un empleado federal que recientemente ha sido suspendido debido a la falta de fondos de mi agencia. Debido a esto, mis ingresos han sido severamente reducidos y no puedo pagar el costo total de mi alquiler, junto con mis otros gastos”, dice una de las cartas de muestra.

