Casa Blanca vuelve a atacar a CNN por 'infringir' norma en visita de Trump

Estados Unidos- La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, criticó hoy a la cadena estadounidense CNN después de que informara de una posible infracción de una normativa militar por parte de miembros de las tropas desplegadas en Irak durante la reciente visita del presidente Donald Trump."CNN atacará a cualquiera que apoye al presidente Trump, incluidos los valientes hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que luchan todos los días para proteger nuestra libertad", señaló Sanders en su cuenta oficial de Twitter.La portavoz presidencial adjuntó a ese tuit una noticia en la que CNN explica que los militares podrían haber violado una normativa militar que prohíbe a su personal que exprese o demuestre públicamente sus preferencias políticas.El personal en servicio activo, según la norma, "no puede participar en actividades políticas partidistas y debe evitar que sus actividades políticas impliquen o parezcan implicar el patrocinio, aprobación o respaldo del Departamento de Defensa hacia un candidato político, una campaña o una causa".La cadena publicó esa noticia después de que salieran a la luz videos y fotografías de Trump firmando gorras rojas con su lema de campaña, MAGA ("Make America Great Again", "Hagamos EE.UU. grande otra vez", en español), y con el signo de "Trump 2020" durante su visita sorpresa a las tropas.El propio Trump también cargó hoy contra el canal en Twitter: "CNN y otros dentro del Universo de las Noticias Falsas estaban enloqueciendo con mi firma de gorras MAGA para nuestros militares en Irak y Alemania. Si esta valiente gente joven me pide que les firme sus gorras, yo firmaré. ¿Pueden imaginar que diga que NO? ¡No trajimos ni dimos ninguna gorra como las Noticias Falsas informaron primero!", dijo.En su viaje de ayer, Trump defendió la retirada de las tropas de la vecina Siria, donde hay desplegados unos 2 mil soldados como parte de una coalición internacional contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI).El Pentágono tiene desplegados a unos 5 mil 200 soldados en Irak, uno de los países donde actúa esa alianza internacional liderada por Washington para derrotar al EI.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.