Estados Unidos.- La Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos envió hoy cartas a sus empleados para que puedan justificar sus impagos de créditos, hipotecas o alquileres que puedan surgir por culpa del cierre parcial de la Administración, que dura ya seis días, publicó Excelsior.De acuerdo a datos oficiales, 800 mil trabajadores federales no han cobrado desde el cierre parcial de la Administración, que comenzó el sábado, por lo que se han encontrado sin los ingresos habituales en plena temporada de vacaciones.En un comunicado, la OPM sugirió a los empleados federales que llamen a su arrendador, compañía hipotecaria o acreedor para hablar con ellos sobre su situación, incluso antes de enviar la carta que divulgaron hoy.Hablar con sus acreedores le permitirá resolver los detalles de cualquier plan de pago que luego puedan confirmar con su carta", escribieron desde la oficina de la OPM.Asimismo, la agencia gubernamental proporcionó una misiva de muestra a los trabajadores afectados para que puedan comunicarse con las entidades que esperan un pago regular y explicarles que no pueden hacerse cargo hasta que no cobren su nómina.Soy un empleado federal que recientemente ha estado suspendido debido a la falta de fondos de mi agencia. Debido a esto, mis ingresos han sido ampliamente reducidos y no puedo pagar el costo total de mis pagos mensuales, junto con otros gastos", se puede leer al inicio de la carta de muestra.Sin embargo, la OPM reconoció que no puede ofrecer asesoramiento legal a sus empleados, por lo que les pidió que consulten "con su abogado personal o con el colegio de abogados de su estado o condado".La clausura es parcial porque tres cuartas partes de la Administración -incluido el Pentágono- tienen fondos hasta septiembre de 2019.El cierre afecta a 800 mil de los 2.1 millones de trabajadores federales, que no cobrarán mientras permanezca cerrado el gobierno y están a expensas de la aprobación de un presupuesto.De no alcanzarse un acuerdo hoy en el Senado, el cierre de la Administración podría prolongarse hasta enero, cuando los demócratas tienen previsto asumir el control de la Cámara Baja y podrían aprobar financiación para la Administración sin destinar fondos para el anhelado muro del presidente estadounidense, Donald Trump.

