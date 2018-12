El cierre parcial del gobierno federal entró este miércoles a su quinto día, mientras el presidente Trump y los demócratas del Congreso permanecen estancados sobre la propuesta que hizo el presidente de obtener financiamiento para construir el muro fronterizo, publicó The Washington Post.La Casa Blanca exigió que el Congreso aprobara 5 billones de dólares de financiamiento para tal fin, pero fue rechazada por los demócratas quienes lo consideraron un desperdicio y algo que no funcionará.Aproximadamente el 25 por ciento del gobierno federal está cerrado, unos 800 mil empleados a nivel nacional resultaron afectados durante la temporada navideña.Este martes, el presidente Trump dijo que no sabe cuándo se reabrirán las operaciones del gobierno y sugirió que será flexible sobre la naturaleza exacta del financiamiento adicional para la seguridad fronteriza.Este miércoles, un asesor de Nancy Pelosi, líder de la mayoría demócrata en la Cámara, dijo que “no hay ninguna noticia” sobre el estatus de las negociaciones.Mientras que Mick Mulvaney, jefe de gabinete y director de la Oficina de Administración y Presupuesto señaló que “es muy posible que el cierre se extienda hasta el nuevo año”.Los demócratas, que tomarán el control de la Cámara el 3 de enero, después de ganar las elecciones de medio término del 2018, esperan aprobar rápidamente una propuesta de ley que podría financiar al gobierno sin otorgar el financiamiento adicional para el muro.Aunque no se sabe si esa medida será aprobada en el Senado, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell de Kentucy comentó que cualquier acuerdo tendrá que ser firmado por el presidente.La urgencia para llegar a una solución podría amplificarse en medio del desplome que sufrió el mercado bursátil, que sufrió el peor descenso en la historia la víspera de Navidad.Este miércoles, el promedio industrial Dow Jones llegó a los 500 puntos, al recuperarse los mercados de la considerable baja.Los demócratas ven a un presidente debilitado que se ha colocado él mismo en una situación muy difícil y que no tiene manera de salir de ese predicamento.

