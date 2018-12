En este momento, no se sabe cuánto tiempo más durará el cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos.Para las personas que viven fuera de este país, usualmente es difícil entender esa batalla --- pocas naciones tienen crisis comparables como reacción a las disputas domésticas de financiamiento, publicó The Washington Post.Pero a pesar de que este cierre tiene un sello característico estadounidense, sus efectos se sienten internacionalmente de tres grandes maneras:El gobierno emplea a miles de personas alrededor del mundo --- por ejemplo, las que trabajan en las embajadas. Generalmente, las personas que desempeñan las tareas más vitales de la seguridad nacional y de las vidas humanas son considerados como “exentos” y tienen que trabajar durante el cierre de operaciones, pero los que no lo son, no reciben su pago, muchos de los cuales no son ciudadanos estadounidenses.El cierre gubernamental tiene un efecto importante no sólo en quién hace el trabajo, sino qué trabajo tiene que hacerse.Por ejemplo, el Departamento de Estado anunció que seguirá operando mientras haya suficientes ingresos por el pago de servicios para emitir los pasaportes, lo cual se destinará para financiar sus operaciones. Sin embargo, no serán proporcionados otros servicios.El tweet de este Departamento no se puede utilizar de manera habitual para girar instrucciones, como fue el caso del tsunami en Indonesia, debido al cierre. Derivado de eso, el Departamento de Geología de Estados Unidos no pudo proporcionar información sobre ese desastre natural.El cierre también podría tener implicaciones en la ayuda humanitaria y al extranjero.Para muchas naciones, el cierre del gobierno de Estados Unidos es algo desconcertante. La disputa política que deja a un gran número de trabajadores del gobierno sin sueldo no se escucha en la mayoría de los sistemas políticos.Desde 1979, ha habido 22 cierres del gobierno federal en Estados Unidos, incluyendo tres tan sólo el año pasado.