Los últimos días de un inmigrante de 8 años fueron un borrón de estaciones de las patrullas fronterizas y las visitas al hospital en un lugar a unos 3 mil 218 kilómetros de la casa de su familia en Guatemala, publicó CNN.La muerte del niño bajo la custodia de la Oficina de Protección Fronteriza y Aduanas de Estados Unidos (CPB) se produce apenas unas semanas después de que una niña guatemalteca de 7 años muriera bajo custodia de CBP. Fue identificado como Felipe Alonso-Gómez por el representante federal Joaquín Castro, pero la CBP no lo nombró.Las muertes infantiles han puesto de relieve los desafíos de vida o muerte que enfrentan los migrantes al intentar llegar a Estados Unidos y han provocado que la CBP anuncie varios cambios de política en torno a la atención de menores de 10 años.La CBP publicó la siguiente cronología según lo que se sabe por el momento sobre los últimos días de Felipe y las horas previas a su muerte al final de la víspera de Navidad. Las fechas y horas que se muestran a continuación corresponden a la hora local.Alrededor de la 1:00 pmFelipe fue arrestado junto con su padre en un lugar a unos 3 km al oeste del puerto de entrada Paso del Norte, en El Paso, Texas, por entrar ilegalmente.El lugar de detención se encuentra a menos de 15 minutos en coche del puerto de Paso del Norte, pero los grupos pueden ser detenidos en el campo hasta que haya transporte disponible.4:39 pmFelipe y su padre fueron trasladados al centro de procesamiento Paso del Norte. Mientras estaban detenidos allí, les proporcionaron comida caliente, aperitivos, jugos y agua, y los agentes registraron seis revisiones de bienestar esa noche.a las 11:17 p.m.La Patrulla Fronteriza transfirió a Felipe y a su padre a la Estación de Patrulla Fronteriza de Alamogordo en Alamogordo, Nuevo México, para finalizar el procesamiento. Fueron transferidos debido a los niveles de capacidad en la estación de El Paso.Alamogordo está a unos 130 km de la estación de El Paso.1:08 a.m.Felipe y su padre llegaron a la Estación Alamogordo. A su llegada, se les proporcionaron productos de higiene personal y comidas, y se les hicieron varias revisiones de bienestar.a las 5:39 a.m.Una solicitud para ubicar a Felipe y su padre se envió por correo electrónico a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas para su Enforcement and Removal Operations.9 a.m.Un agente de procesamiento notó que el niño estaba tosiendo y parecía tener los ojos brillantes. Aproximadamente 30 minutos después, de acuerdo con las observaciones de los agentes, Felipe fue trasladado al Centro Médico Regional Gerald Champion en Alamogordo con posibles síntomas de gripe. Estaba acompañado por su padre.11:30 a.m.El personal del hospital realizó varias pruebas a Felipe por una faringitis estreptocócica.12:45 p.m.Felipe recibió un diagnóstico de resfriado común y se le administró Tylenol.a la 1:20 p.m.Se le realizó una evaluación para darlo de alta y se descubrió que tenía fiebre de más de 39 grados centígrados y se lo mantuvo para observación continua.2:50 pmFelipe salió de la sala de urgencias con una receta de ibuprofeno y amoxicilina, un antibiótico comúnmente recetado.Él y su padre fueron transportados a un centro de detención temporal en el puesto de control de la carretera 70. Mientras estaban en el puesto de control, a Felipe y a su padre les ofrecieron una comida caliente.Alrededor de las 5:00 pmLos agentes le dieron a Felipe una dosis del medicamento prescrito tal como lo ordenó el personal médico, y los agentes realizaron varias comprobaciones de bienestar esa noche.a las 7 pmFelipe parecía tener nauseas y vomitó. Los agentes lo supieron y ayudaron a limpiar el vómito. Su padre se negó a recibir más asistencia médica ya que el niño se había sentido mejor.10 p.m.Felipe se volvió a mostrarse letárgico y con náuseas.Debido a que no había un médico de emergencia en servicio, por precaución, los agentes tomaron la decisión de devolver a Felipe y a su padre al Gerald Champion Regional Medical Center.Durante el traslado al hospital, el niño comenzó a vomitar y perdió el conocimiento.11:07 p.m.El tráfico por radio indicó que el agente había llegado al centro médico, donde el personal del hospital lo recibió.23:48 p.m.El personal del hospital no pudo reanimar a Felipe y lo declaró muerto.7:40 a.m.Se estableció contacto con el consulado guatemalteco acerca de la muerte del niño. Actualmente, su padre está detenido en la estación de Alamogordo, pendiente de ser transferido a ICE. Ha hablado con su cónyuge en Guatemala y en el Consulado de Guatemala.4:01 p.m.La Secretaría de Relaciones Exteriores guatemalteca informa que fue alertado de la muerte de un menor en los Estados Unidos. El cónsul general de Guatemala en Phoenix, Oscar Padilla Lam, viajó a Alamogordo para reunirse con el padre del niño para "escuchar su versión de los hechos", según el comunicado.El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que proporcionará toda la asistencia y protección consular al padre del niño y asumirá la responsabilidad de la repatriación de los restos del niño.

