Washington– El presidente Donald Trump insistió en que continuará el cierre parcial del gobierno hasta que los demócratas acepten financiar el muro en la frontera con México que Trump prometió durante su campaña.Cuando se le preguntó cuándo el gobierno reanudaría sus funciones, el presidente respondió: “No sé cuándo el gobierno reanudará funciones. Lo que le puedo decir es que no reabrirá hasta que tengamos un muro o una cerca, como quieran llamarlo”.“Yo le pondré el nombre que ellos quieran pero al final es lo mismo”, dijo el mandatario en la Casa Blanca tras ofrecer un saludo navideño a los soldados estadounidenses estacionados en distintas partes del mundo.Trump alega que el comercio de drogas y el tráfico humano sólo pueden ser combatidos con un muro.“No podemos hacerlo sin una barrera, no podemos hacerlo sin un muro”, dijo Trump a reporteros.Los demócratas se oponen a la construcción de una muralla o cerca, considerando que no es un método moderno ni eficaz para enfrentar el complejo problema de la frontera. En lugar de ello han sugerido medidas de tecnología avanzada.Los dirigentes demócratas Chuck Schumer y Nancy Pelosi han recordado que el cierre del gobierno es obra del mismo Trump, quien hace unos días dijo que estaría “orgulloso” de forzar un cierre del gobierno por el tema del muro.Trump “ha llevado al país al caos”, dijeron los demócratas, mencionando no solo el tema del cierre del gobierno sino también la fuerte caída de los mercados financieros y la repentina salida del secretario de defensa. “El presidente quería un cierre del gobierno y ahora no sabe cómo resolverlo”, dijeron los demócratas en un comunicado.Trump ha dicho que estaría “orgulloso” de cerrar el gobierno en la pelea para conseguir los recursos para el muro, pero ahora culpa a los demócratas por negarse a votar por un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que incluye los 5.700 millones de dólares que necesita.El fin de semana, la Casa Blanca presentó una contraoferta a Schumer de entre los 5 mil 700 millones que quiere Trump y los mil 300 millones que ofrecen los demócratas, dijo el director de presupuesto, Mick Mulvaney.El funcionario no dio más detalles, pero un asesor demócrata –que habló a condición de no dar su nombre debido a que se trata de conversaciones privadas– dijo que la Casa Blanca ofreció 2.500 millones de dólares, de los cuales se entregarían al inicio 2.100 millones y posteriormente los restantes 400 millones que según los demócratas el presidente podría utilizar para otras prioridades en materia de inmigración.Mulvaney dijo que está esperando la respuesta de Schumer, pero la oficina de éste indicó que las partes siguen “muy alejadas”.Trump intervino el lunes desde la Casa Blanca, donde ha estado encerrado desde el sábado, cuando comenzó el cierre del gobierno. El presidente, quien normalmente pasa la Navidad en su finca de Florida, tuiteó el lunes que se sentía solo.“Estoy solo (pobre de mí) en la Casa Blanca esperando que los demócratas regresen y hagan un trato en la desesperadamente necesaria seguridad de la frontera”, escribió. “Que los demócratas no quieran llegar a un acuerdo le costará a nuestro país más dinero que el Muro Fronterizo del que estamos hablando. ¡Qué locura!”.