En Iowa y New Hampshire, las llamadas telefónicas de los probables contendientes demócratas a la presidencia en el 2020 están llegando rápidamente, publicó NBC News.Los pesos pesados como los senadores Kamala Harris de California, Cory Booker de New Jersey y Elizabeth Warren de Massachusetts que están tratando de conseguir lugares para establecer sus oficinas y el apoyo de líderes locales, están siendo considerados como una manera de incrementar su visibilidad en esos Estados clave.Sin embargo, a unos cuantos días de que llegue el 2019, esas posibles campañas en Iowa, cuya fecha para designar a su candidato fue fijada para el 3 de febrero del 2020, mientras que en New Hampshire, las elecciones primarias serán el 11 de febrero del 2020, han estado extrañamente estáticas.Aun cuando más de dos docenas de demócratas están considerando competir por la nominación de su partido, ningún candidato importante ha dado señales de querer participar, los activistas tradicionales se han visto frenados para comprometerse con algún posible contendiente y los donadores han mantenido cerradas sus chequeras, por ahora.Para complicar más las cosas, los “Tres Bs”, que han estado encabezando las encuestas --- el exvicepresidente Joe Biden, el senador Bernie Sanders de Vermont y el representante de Texas Beto O’Rourke --- han estado ausentes de esos Estados, hasta este momento.El considerable número de contendientes y la falta de un favorito abrumador de cara a las elecciones primarias explican el lento inicio que han tenido los candidatos, de acuerdo a Raymond Buckley, presidente del Partido Demócrata de New Hampshire.“Es altamente inusual que no tengamos a un favorito o alguien de tal importancia que pueda dominar la competencia automáticamente. No tenemos eso en este ciclo”, dijo.Activistas de ambos Estados esperan que eso mejore en enero, ya que es probable que varios contendientes anuncien que están formando comités de exploración o que declaren directamente que van a participar.Varios de los candidatos han estado en estos dos Estados recientemente: Booker, el gobernador de Montana Steve Bullock, la senadora de Nueva York Kirsten Gillibrand, la senador Amy Klobuchar, el representante Eric Swalwell de California y el representante Tulsi Gabbard de Hawai.Aunque muchos activistas de ambos Estados están esperando las señales de Biden, Sanders y O’Rourke para comprometerse con un candidato.A pesar de que Biden y Sanders son reconocidos y tienen una base de simpatizantes es probable que esperen un poco más para dar a conocer sus planes. Mientras que O’Rourke también podría decidirse.

