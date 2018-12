Pide EU a México indagar males en migrantes

Washington— La Administración del presidente Donald Trump solicitó al Gobierno de México investigar las causas de lo que denominó como un incremento en los niños enfermos por causas respiratorias cruzando la frontera, con el fin de prevenir muertes bajo su custodia.Luego de que dos niños murieran este mes bajo custodia estadounidense, la Secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, solicitó a los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos y a las autoridades mexicanas investigar el incremento de niños migrantes enfermos."He hablado con nuestros socios en México para pedirles que comiencen a investigar las causas de estas enfermedades en su lado de la frontera y para brindar asistencia médica en albergues, según sea necesario", dijo Nielsen esta tarde en un comunicado a medios.Bajo su custodia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP, en inglés) anunció ayer la muerte del niño guatemalteco de 8 años de nombre Felipe Gómez Alonso que se añadió a la muerte en días previos de una niña también guatemalteca de 7 años nombre Jakelin Caal.Hasta el momento, las autoridades estadounidenses aún investigan las causas específicas de las muertes de los menores, pero la Secretaria Nielsen aseguró que la investigación más amplia sobre el incremento de niños migrantes con enfermedades respiratorias es relevante."Personalmente me he involucrado con los Centros para el Control de Enfermedades para solicitar que sus expertos investiguen el aumento de niños enfermos que cruzan nuestras fronteras e identifiquen pasos adicionales que los hospitales a lo largo de la frontera deben emprender para prepararse y tratar a estos niños", dijo la Secretaria Nielsen.Estos serían los primeros dos casos de niños menores muertos en una década, según Nielsen.De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, el niño Gómez Alonso habría cruzado la frontera junto con su padre cerca de El Paso, Texas, tras lo que fue detenido en instalaciones de CBP y luego trasladado a Alamogordo, donde murió.Según detalles preliminares, el menor fue atendido en un hospital por algo que se consideró al inicio como un resfriado. Sin embargo, entró en crisis y falleció en la madrugada.En el caso de Caal, la menor y su padre habrían cruzado la frontera vía el lugar del desierto chihuahuense conocido como El Berrendo, a una hora de Janos, con un grupo de 160 migrantes que se habrían entregado a la Patrulla Fronteriza.La menor murió el 8 de diciembre en un hospital pediátrico de El Paso, a donde fue trasladada tras presentar un cuadro considerado como de deshidratación. Pese a ello, el caso permanece como un misterio luego de que su padre asegurara que sí había bebido agua."Pedí al Cuerpo Médico de la Guardia Costera de EU que haga un examen de los programas médicos de CBP y haga las recomendaciones apropiadas para mejorar. También he solicitado ayuda del Departamento de Defensa para proporcionar profesionales médicos adicionales", dijo NielsenTal como lo había anunciado previamente su dependencia, Nielsen comentó que todos los niños en custodia de la Patrulla Fronteriza recibirán un chequeo médico y que todos los menores migrantes sin excepción serán revisados físicamente aún cuando su acompañante no lo solicite.En Estados Unidos, ambos casos han desatado una tormenta de críticas por parte de la Oposición demócrata en el Capitolio, quienes aseguraron que la dura política migratoria del Presidente Trump está llevando a más personas a tomar riesgos graves y en condiciones más críticas.

