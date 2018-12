Ciudad de México— A menudo, los presidentes estadounidenses son recordados por cómo afrontaron su mayor crisis internacional. Y ésta no suele demorarse.A dos años de su mandato, George H. W. Bush había supervisado el final de la Guerra Fría y estaba preparándose para un conflicto contra Irak; Bill Clinton había comenzado a bombardear objetivos serbios en la ex República de Yugoslavia; George W. Bush había invadido Afganistán tras el ataque contra las Torres Gemelas y Barack Obama estaba a punto de enfrentarse a la Primavera Árabe.Donald Trump, por el contrario, ha tenido la fortuna de esquivar este tipo de circunstancias adversas. Las mayores crisis de su Presidencia han sido las desatadas en el interior de Estados Unidos por sus propias políticas o por las investigaciones en contra de su campaña política.Pero es poco probable que Trump siga teniendo la misma suerte durante los dos años que le restan de su mandato -sin contar una posible reelección-. Así lo concluye el reporte anual del Consejo de Relaciones Internacionales estadounidense."La Administración Trump todavía no ha confrontado una crisis internacional seria", asegura el documento. "Es razonable asumir que es sólo una cuestión de tiempo".Desde mediados de la semana pasada, Trump vive uno de los episodios más caóticos de su Presidencia: su Secretario de Defensa renunció ante su orden de sacar súbitamente tropas de Siria y Afganistán; el Gobierno cerró parcialmente por su negativa a firmar un presupuesto que no destine 5 mil millones de dólares para el muro fronterizo y la bolsa de Wall Street vive un desplome masivo, algo que el Presidente podría asumir como fuera de su control si hubiera pasado los últimos dos años atribuyéndose todas y cada uno de los récords bursátiles.Este caos manufacturado por el propio mandatario, no obstante, palidece ante las posibles crisis internacionales que la Casa Blanca podría tener que enfrentar. Una amenaza que el propio Gobierno estadounidense califica como la más grande en décadas."El riesgo actual de un conflicto interestatal, incluido uno entre las grandes potencias internacionales, es el mayor desde el final de la Guerra Fría", anunció en febrero el líder de la Inteligencia estadounidense, Dan Coats.Desde la volátil situación en Oriente Medio hasta las crecientes tensiones con China, pasando por cualquier estallido imprevisto en un contexto de profunda desconfianza internacional, la probabilidad de que la Administración Trump tenga que tomar medidas drásticas más allá de sus fronteras crece día tras día.Y la salida de Jim Mattis, el miembro más respetado del Gabinete del presidente, sólo empeora la situación."Si Trump elige ahora a un lacayo que no esté dispuesto a servir como balanza a sus peores instintos, temo que el mundo se volverá todavía más inestable", expresó a The Washington Post Yue Gang, analista militar chino.

