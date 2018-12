42 mil agentes de la Guardia Costera trabajan sin sueldo por cierre de gobierno

La Guardia Costera es la única rama de las fuerzas armadas cuyos miembros se quedarán sin goce de sueldo durante el cierre del gobierno, a menos que el Congreso y el presidente Donald Trump encuentren una resolución para el viernes, según informa el sitio de internet de la televisora NBC.Según un comunicado de una vocera de la Guardia Costera, aproximadamente 42 mil militares en servicio activo de la Guardia Costera permanecen en servicio durante el cierre parcial del gobierno que comenzó el sábado, pero trabajarán sin remuneración hasta nuevo aviso."A menos que se apruebe la legislación antes del viernes 28 de diciembre, nuestra fuerza laboral no recibirá nuestro cheque de pago programado para el 31 de diciembre", según dijo la suboficial mayor Allyson Conroy en un comunicado a NBC News el miércoles.La Guardia Costera es la única parte del ejército bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional, en lugar del Departamento de Defensa, el cual continúa siendo financiado durante el cierre.La mayor parte la fuerza laboral civil de la Guardia Costera fue suspendida sin remuneración hasta nuevo aviso, mientras una pequeña fracción todavía continúa trabajando como personal esencial.Los empleados del gobierno han recibido pago retroactivo al final de otros cierres anteriores.Algunos familiares de miembros de la Guardia Costera acudieron a las redes sociales para compartir historias sobre cómo les está afectando el cierre."Mi esposo es un miembro de la Guardia Costera en servicio activo. Todos piensan que se paga al ejército durante el cierre, pero la Guardia Costera no recibirá pago alguno el primero debido a que es DHS y no DoD", una persona escribió en Twitter en vísperas de Navidad en un post que fue retuiteado más de 11 mil veces."Vivimos en Nueva York, pagamos más de 2 mil dólares al mes de renta, tenemos un niño pequeño y otro en camino", escribió el usuario, quien se negó a ser entrevistado por NBC News.Las fuerzas de la Guardia Costera continúan realizando operativos esenciales "que brindan seguridad nacional o que protegen la vida y la propiedad durante los cierres parciales del gobierno", tales como búsqueda y rescate, protección de los puertos y costas de la nación, otros deberes policiacos y acciones de respuesta ambiental. Según Conroy.Pero, dijo que la Guardia Costera "limita las actividades que no entran en esas categorías", incluidas las actividades de capacitación y mantenimiento de sus flotas.Con el cierre del gobierno, "es probable que no tengan todo el apoyo que necesitan para mantener abiertos los canales de preparación para sus misiones", dijo Conroy.Para ayudar a los miembros militares de la fuerza y sus familias, Coast Guard Mutual Assistance, la sociedad de socorro oficial sin fines de lucro de esta rama militar, dijo en su sitio web que publicaría lineamientos de asistencia durante el cierre, pero que sus "recursos no son ilimitados".La organización sugirió que los miembros contacten a las cooperativas de crédito y bancos, si es necesario, para obtener ayuda."Trabajar de manera proactiva con acreedores y propietarios a menudo puede ayudar a mantener el barco a flote mientras la situación de emergencia ddeja de ser una prioridad, dijo la organización en su sitio.Navy Federal Credit Union, la cooperativa de crédito que brinda servicios a todas las ramas del ejército, anunció un programa de ayuda que ofrece un préstamo sin interés a los miembros afectados."Nuestros miembros merecen tranquilidad durante un cierre del gobierno, y los miembros elegibles pueden registrarse para obtener algo de alivio", dijo Tynika Wilson, vicepresidente de servicios de tarjetas de débito y fondos de la unión de crédito, en un comunicado de prensa. "El servicio público es una característica definitoria de nuestra membresía, y esto es lo que se bebe hacer".Trump le dijo al Congreso la semana pasada que se negaría a firmar una medida provisional para financiar al gobierno a menos que incluyera cinco mil millones de dólares para un muro fronterizo, mismo que los demócratas en el Senado se niegan a aprobar.A menos que se pueda llegar a un acuerdo sobre el financiamiento del muro fronterizo, Trump advirtió que el cierre podría durar "mucho tiempo".

