Las caravanas migrantes están atascadas.Miles de centroamericanos que viajaron hacia el norte hasta la frontera con EU en el otoño, generando advertencias del presidente Trump, se han colocado en una incómoda existencia en Tijuana, enfrentándose a una reacción violenta en ambos lados de la frontera, publica el periódico Los Angeles Times en su versión en español.Los coordinadores que ayudaron a dirigir a los migrantes a través de México con megáfonos y consejos, han desaparecido y muchos de los migrantes están frustrados, sin saber qué hacer a continuación."Es como una casa sin padres", dijo Andrea Ramírez, de 41 años, guatemalteca que vive con sus dos hijas en el refugio de inmigrantes El Barretal, en Tijuana, donde se han instalado muchos miembros de caravanas. "Los niños hacen lo que quieren".Quizás lo más importante es que las caravanas de migrantes no han logrado la misma simpatía o apoyo político que algunos grupos anteriores, como el apoyo que obtuvieron en México y Estados Unidos los menores no acompañados en 2014."Me fui de mi país porque pensé que esta caravana iba a Estados Unidos", dijo José Morenos, de 49 años, quien se unió a una caravana en Honduras después de ver una noticia en la televisión. "No hubiera venido aquí si hubiera sabido que se detendría en México".Es una señal de lo poco que entendieron los grupos, de las duras realidades políticas de la inmigración. Envueltos en una amarga campaña electoral de mitad de período, Trump advirtió falsamente que ellos representaban una "invasión" de delincuentes y terroristas.Desde entonces, Trump ha luchado contra el Congreso para obtener 5 mil millones de dólares para su muro fronterizo.Y las posibilidades de los inmigrantes de ingresar legalmente a Estados Unidos solo han empeorado. El 21 de diciembre, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, anunció que los solicitantes de asilo se verán obligados a esperar en México mientras sus casos se procesan en Estados Unidos, un cambio de política muy dramático.Las autoridades mexicanas registraron inicialmente a unos 6,000 migrantes de las caravanas en un refugio de emergencia a menos de 400 pies de la frontera con Estados Unidos, el doble de la capacidad planificada de la instalación.El hacinamiento y las inundaciones hicieron que los funcionarios cerraran el refugio el 29 de noviembre, llevando a unas 2 mil 800 personas a El Barretal. Otros fueron a refugios más pequeños y dispersos en y alrededor de Tijuana.Su presencia ha provocado protestas en Tijuana y algo de violencia.El 19 de diciembre, dos personas arrojaron un bote de gas lacrimógeno al refugio de El Barretal, según la policía federal mexicana. El artefacto detonó en la sección para mujeres y niños. No se hicieron arrestos. Sin embargo, al día siguiente, la policía estatal de Tijuana arrestó a dos hombres y una mujer bajo sospecha de haber matado a dos adolescentes hondureños que formaban parte de la caravana.Los adolescentes se dirigían a un refugio para menores no acompañados, y aunque las autoridades dijeron que no fueron atacados por su afiliación a la caravana, el caso resalta los peligros para los migrantes en Tijuana.Las autoridades mexicanas han deportado a unos 300 miembros de la caravana y han ayudado a otros 700 a regresar a sus países de origen, según el gobierno. Dicen que otros 1,000 cruzaron ilegalmente la frontera, una cifra que cuestionan los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de EU. Aunque no proporcionaron su propia estadística.Más de mil personas de las caravanas han encontrado trabajo o han recibido permiso para trabajar en México, mientras que otras 3 mil 500 personas se han registrado para visas de trabajo, según el Servicio Nacional de Empleo de México.Según la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, casi 600 personas de las caravanas han solicitado asilo en México.No está claro cuántos han solicitado asilo en EU, pero el número de migrantes que solicitan asilo en los puertos de entrada en EU se duplicó en octubre y noviembre respecto al mismo período del año pasado, dijo Kevin McAleenan, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, en una conferencia telefónica con reporteros.El 11 de diciembre, Pueblo Sin Fronteras, una organización de defensa, coordinó una marcha al Consulado de Estados Unidos en Tijuana para pedir a los funcionarios que aceleren el procesamiento de las solicitudes de asilo.Los funcionarios estadounidenses han impedido que los solicitantes de asilo presenten reclamos en los cruces fronterizos, incluido el Puerto de Entrada de San Ysidro, rechazándolos físicamente, citando problemas de "capacidad", según un informe conjunto del 3 de diciembre, realizado por centros de investigación en la Universidad de Texas en Austin, UC San Diego y el Instituto Universitario Europeo."Estos cambios (...) han dejado filas de solicitantes de asilo esperando en casi todas las principales ciudades fronterizas de México", dice el informe.McAleenan rechazó esas conclusiones en la conferencia telefónica y observó un aumento del 120% en el procesamiento de las solicitudes de asilo en el año fiscal 2018. San Ysidro, el cruce "más importante", tiene el mayor número de personas esperando, dijo.“Trabajamos para aceptar una cantidad máxima de solicitantes de asilo por día en todos nuestros puertos de entrada", afirmó.Alfonso Guerrero Ulloa, un hondureño que ha vivido en México desde que fue acusado de un ataque terrorista en su país de origen hace más de 30 años, dirigió un esfuerzo para entregar una carta al Consulado de EU.La semana pasada, la policía mexicana sacó a Guerrero del refugio de El Barretal por intentar organizar otra marcha al consulado.Teodoro Alvarado, de 48 años y residente de El Salvador, dijo que la demanda de dinero había empañado el esfuerzo de asilo de los migrantes."Nos duele", dijo. "La gente va a pensar que somos criminales, porque eso es extorsión".Los funcionarios de Estados Unidos citaron la carta y un enfrentamiento en San Ysidro el 25 de noviembre, cuando la Patrulla Fronteriza usó gas lacrimógeno para bloquear a cientos de personas que intentaban cruzar la frontera."Saben, como estadounidense, creo que eso es indignante", dijo Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional, el 14 de diciembre en Fox News. "Exigen que los estadounidenses les paguen 50 mil dólares a cada uno. Han exigido que cambiemos la forma en que hacemos la inmigración y protegemos nuestra frontera. Estos no son inmigrantes que están buscando asilo".McAleenan defendió las acciones de la Patrulla Fronteriza y culpó a los migrantes por el choque del 25 de noviembre en la frontera."Fueron agresivos en su comportamiento. Tiraron piedras a los agentes", dijo McAleenan en una audiencia del comité del Senado el 11 de diciembre. Culpó a los "agitadores y organizadores" por la violencia.Los funcionarios de Estados Unidos cerraron San Ysidro, el puerto de entrada más ocupado del país, durante cinco horas, paralizando los negocios transfronterizos y creando kilómetros de congestión vial."No permitiremos que nuestra relación binacional se rompa por el mal comportamiento de la caravana de migrantes", dijo el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, en Twitter.Orfirio Mendoza, hondureño de 41 años, dijo que nadie se hizo cargo cuando los migrantes se acercaban a la frontera."Nadie sabía qué hacer y fue entonces cuando comenzó el caos", dijo Mendoza, quien planea quedarse y trabajar en México. "No había ningún plan B".Las imágenes del choque inflamaron aún más el debate sobre la represión de la inmigración y la seguridad en la frontera de la administración Trump.Los críticos de la administración se apoderaron de fotografías de niños huyendo de nubes de gas lacrimógeno, calificando la política de inmigración de Trump como inhumana.La Casa Blanca citó las imágenes para respaldar las afirmaciones de Trump de que las caravanas representaban una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos.Carlos García, de 19 años y hondureño, se encontraba entre los que creían que cruzarían la frontera ese día. Incluso empacó su bolso para el viaje."Pensé que nos dejarían entrar y nos darían asilo", dijo."Nadie cree en nada", dijo Mendoza. "La gente viene y trata de establecerse como líderes, organiza una reunión, pero nadie les presta atención".Otros, como García, se sienten abandonados. "Nos dijeron que sería hermoso", dijo. "Ahora que estamos aquí, es muy diferente. Nos mintieron en todo".