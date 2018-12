En lo que parece un cuento de horror, los cadáveres de dos hermanos desaparecidos fueron encontrados en el patio de la casa de su padre, Elwyn Crocker Sr, quien trabajaba como Santa Claus en una tienda Walmart en Georgia.Los restos de ambos niños fueron desenterrados en la casa ubicada en Guyton, un pequeño pueblo agrícola en Georgia, por policías que respondieron a una denuncia anónima.Crocker, de 50 años fue arrestado en relación con la muerte de sus dos hijos, Elwyn y Mary Crocker. El niño de 14 años desapareció en 2016 y su hermana fue vista por última vez en octubre, cuando tenía la misma edad, informó el diario Atlanta Journal-Constitution.La madrastra de los niños, Candice Crocker (33); su madre, Kim Wright (50) y el novio de ésta, Anthony Prater (55), también fueron acusados ​​de ocultar las muertes y por crueldad infantil. Permanecen en la cárcel del condado Effingham sin fianza.Un tercer niño, que tiene necesidades especiales, fue encontrado vivo en el hogar. No se especificó su relación con el resto de la familia.El sheriff del condado, Jimmy McDuffie, dijo a la prensa que en 41 años de servicio no había visto nada semejante. “Es tan malo. No puedo entender cómo haces esto a niños. Es horrible.”Los hermanos no fueron reportados como desaparecidos oficialmente. No está claro cómo ni cuándo murieron. Los investigadores esperan contactar a la madre de los niños, quien supuestamente vive sin hogar en Carolina del Sur.Los vecinos dijeron que a menudo veían a Mary haciendo trabajos de jardinería. “La pregunta más importante que algunos de nosotros nos hacemos es: ¿cómo desapareció el niño durante dos años y nadie lo identificó?”, dijo la portavoz de la oficina del alguacil, Gena Sullivan.

comentarios

