En los últimos meses, las predicciones sobre un importante desplome económico o recesión en el 2019 pasaron de ser un raro punto de vista a una creencia popular, publicó The New York Times.Es verdad que la economía global es intermitente y que el mercado accionario está en su peor escenario en una década, ya que el Índice Standard & Poor 500 disminuyó más del 19 por ciento desde el 20 de septiembre al cierre de este lunes.Sin embargo, esa sensación de pesadumbre y pesimismo se ha anticipado a los hechos, especialmente en lo referente a la economía de Estados Unidos.El verdadero riesgo no son esos desafíos infranqueables los que podrían descarrilar a la economía, sino el pésimo liderazgo lo que convierte unos altibajos económicos moderados en una crisis.La combinación de un comportamiento errático del presidente y un gobierno con pocos funcionarios confiables en Estados Unidos, la crisis potencial que enfrentan otras economías importantes y la falta de confianza de los aliados e importantes socios comerciales podrían convertir los desafíos económicos rutinarios en algo peor.Los sondeos muestran un creciente pesimismo entre los principales dirigentes de las corporaciones. Durante el fin de semana, el secretario del Tesoro Steve Mnuchin llamó a los directores de los bancos para asegurarse que las instituciones tenían la suficiente liquidez para seguir otorgando créditos a los consumidores y negocios.Fue una especie de revelación de que el riesgo podría causar más daño que lo que se pretende evitar. Cuando un funcionario de Salud de alto rango anunció que había tenido conversaciones con los directores generales de la industria farmacéutica y se sentía complacido de saber que no habrá escasez de medicamentos, lo primero que uno siente no es alivio sino inquietud y pregunta “¿Acaso tenemos que preocuparnos por alguna escasez de medicamentos?”.Luego, están los repetidos ataques del presidente contra la Reserva Federal que está a cargo alguien que él mismo designó, además de considerar la cuestión legal sobre un posible despido del presidente del Banco Central Jerome Powell.Todo eso aumenta la posibilidad de que las cosas empeoren, el gobierno de Estados Unidos está siendo un agente de caos en lugar de ser una fuente de tranquilidad y calma contrario a lo que se conoce durante las crisis.Lo que explica esta paradoja es la falta de confianza en el liderazgo global: una economía que está teniendo un buen desempeño, pero existe la convicción generalizada de que las cosas van a estar mal.El índice de desempleo está cerca del punto bajo en cinco décadas, al igual que los nuevos reclamos de desempleo de las personas. Los consumidores estadounidenses están sólidos, ya que ésta ha sido una de las ventas más cuantiosas que se han tenido en la temporada navideña en muchos años.La señal de alerta más concreta proviene de los mercados financieros. Sin embargo, generalmente el mercado de bonos está más vinculado a los altibajos económicos que el mercado accionario, y aunque sugiere un crecimiento más lento, no está a niveles de recesión.La mayoría de los indicadores económicos y financieros no están apuntando hacia un colapso económico en el 2019, sino al regreso de un moderado crecimiento económico que fue completamente normal del 2010 al 2017.

