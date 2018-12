El presidente Donald Trump dijo este martes que los intentos demócratas por escudriñar su administración a través del próximo Congreso, eso podría convertirse en un “acoso presidencial”, publicó CNN.Al hablar desde la Oficina Oval, Trump negó nuevamente cualquier colusión entre su equipo y Rusia cuando fue cuestionado acerca del poder de investigar que los demócratas asumirán a partir de enero.“Probablemente se va convertir en un acoso presidencial y nosotros sabemos cómo manejar eso. Yo sé cómo hacerlo mejor que nadie”, aseguró Trump.En múltiples ocasiones anteriores, Trump ha utilizado el término de “acoso presidencial” para referirse a la investigación sobre la interferencia rusa en la elección del 2016 y la posible colusión entre la campaña de Trump y el gobierno ruso.El fiscal especial Robert Mueller aún no ha dado a conocer la evaluación final sobre el alcance que tuvieron las conexiones entre la campaña de Trump y el Kremlin durante la elección del 2016.“Estamos hablando de millones y millones de dólares que se han desperdiciado. No hay ninguna colusión. En cambio, ha habido mucha colusión de los demócratas con Rusia y muchas otras personas con las que no deberíamos estar lidiando, incluyendo a gente muy deshonesta”.Aunque no proporcionó ningún detalle sobre lo que quiso decir.Posteriormente, Trump criticó a los demócratas por aclamar al ex director del FBI James Comey después que el presidente lo despidió en mayo del 2017.En una inesperada diatriba en contra de Comey, Trump dijo que los demócratas querían que Comey fuera despedido pero lo criticaron por haberlo echado.“Todos odiaban a Comey porque hizo un pésimo trabajo. Los demócratas lo odiaban y estaban solicitando su renuncia”, aseguró Trump.Algunos demócratas culparon a Comey por el manejo que hizo de la investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton.Posteriormente, su despido fue considerado por muchos demócratas como una manera de arruinar la investigación del FBI sobre la interferencia rusa en la elección.También se refirió a la falta de apoyo de los demócratas para construir el muro: “Es una desgracia lo que está sucediendo en el país, pero dejando eso a un lado, les deseo a todos Feliz Navidad”.

