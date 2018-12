Washington— Cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, se siente frustrado con sus asesores durante las reuniones —lo que sucede con frecuencia—, se reclina en la silla, cruza los brazos y frunce el ceño. Con frecuencia estalla. “¡Malditos imbéciles!”, les dice a sus asistentes.Durante dos años, Trump ha estado en guerra contra su propio gobierno, convencido de que las personas que lo rodean son tontas. Enojado de que se nieguen a cumplir sus deseos, y desinteresado en los detalles de los informes que preparan, se altera especialmente cuando le dicen que por su puesto no tiene el poder para hacer lo que quiera; le hace sospechar que están atentando contra él en secreto.“Yo solo puedo arreglarlo”, alguna vez dijo el presidente; ahora, en efecto está cada vez más solo en un sistema que parece tan maltrecho como siempre. El torbellino de los últimos días —el cierre del gobierno por falta de acuerdos en torno al presupuesto, crecientes escándalos vinculados con sus exempleados, el desplome de los mercados, el anuncio repentino de que retirará a los soldados estadounidenses de Siria y la resultante renuncia de su marginado secretario de Defensa— deja la impresión de una presidencia en riesgo de salirse de control.A la mitad de su mandato, Trump está cada vez más seguro de su propio criterio y más apartado del de cualquier otra persona que lo rodea que en cualquier otro momento desde que tomó posesión. Pasa cada vez más tiempo frente al televisor y con frecuencia se retira a su residencia sin importarle que lo estén observando con lupa. Como se deshace de sus asesores a una velocidad vertiginosa, busca a sus viejos colaboradores y se queja de que pocas de las personas que lo rodean estuvieron con él al principio.[Si quieres recibir los mejores reportajes de The New York Times en Español en tu correo suscríbete aquí a El Times]Los asesores dicen que Trump está agotado por las investigaciones cada vez más frecuentes: contra su abogado personal, su jefe de campaña, su asesor sobre seguridad nacional y su fundación familiar. Despotrica contra quienes considera sus enemigos, muchos de los cuales alguna vez fueron sus aliados, con lo cual nutre su sensación de estar siendo traicionado y agraviado cada vez que lo atacan.“¿Pueden creerlo?”, ha dicho al revisar el torrente de titulares. “Yo voy muy bien, pero es una guerra cada día”.“¿Por qué es así?”, les ha preguntado a sus asesores, sin reconocer que quizás él es quien lo haya provocado. Sus asesores, muchos de los cuales creen que los medios lo han tratado injustamente, usualmente le responden que los periodistas están enojados de que haya ganado y demostrado que ellos estaban equivocados.Cuando Trump se desahoga, repite los que considera sus logros subvalorados. “Vean lo que hice por México y Canadá”, les ha dicho a sus aliados. “Vean lo que ha ocurrido con el terrorismo”.A partir de entrevistas con unos treinta funcionarios del gobierno (actuales y anteriores), amigos cercanos, aliados políticos, legisladores y asesores en el congreso, surge una imagen de un presidente que se deleita con dar virajes bruscos, se siente con derecho a menospreciar a sus aliados históricos y cuya gestión consta de una agitación casi constante dentro de su propio equipo mientras sigue sus propios instintos. La Casa Blanca no respondió a las solicitudes para hacer comentarios a este artículo.Mientras el presidente batalla para encontrar su camino hacia adelante, la ruta está por volverse mucho más riesgosa: los primeros dos años de la presidencia de Trump podrían parecer tranquilos comparados con lo que se aproxima.En enero la demócrata Nancy Pelosi, representante por California, asumirá la presidencia de la Cámara de Representantes, que hasta ahora estaba en manos del republicano Paul Ryan, de Wisconsin. Los representantes demócratas tendrán el poder de investigar a la familia de Trump, a sus empresas, su campaña y a su gobierno. En algún momento cercano, el líder estadounidense también tendrá que afrontar las consecuencias de lo que encuentre el fiscal especial Robert Mueller acerca de los vínculos de su campaña con Rusia y la obstrucción de la justicia.Es probable que Pelosi enfrente mucha presión por parte de los votantes más liberales de su partido para empezar un proceso de posible destitución; muchos republicanos prevén una dura batalla sobre si Trump cometió delitos graves y faltas menores, incluso cuando tienen suficientes votos en el Senado como para impedir la destitución. En medio de todo esto, está el déficit cada vez más alto del presupuesto, que reducirá las opciones de política interna de Trump con señales de una posible recesión que socavaría el tema del que más le gusta presumir.“Nada de lo que enfrente en los próximos dos años será como los desafíos de los dos años anteriores”, señaló Michael Steel, asesor desde hace mucho tiempo de republicanos como Ryan y el antiguo presidente de la Cámara John Boehner. “Debido a la rotación de personal y a la sensación cada vez mayor de que el presidente está cercado o acorralado por enemigos políticos y legales, es totalmente posible que las cosas empeoren, no que mejoren”.Incluso con un índice de aprobación del 38 por ciento en las encuestas de Gallup, Trump ha estado presente en las conversaciones de Estados Unidos como quizá ningún otro presidente de la era moderna y sus partidarios se entusiasman con sus críticas hacia el sistema; lo ven como un guerrero contra las élites presuntamente arrogantes que creen que desdeñan a muchos estadounidenses. Con el afán de mantener el apoyo de esas bases, Trump se ha atrincherado en la idea de construir un muro fronterizo —a pesar de las aparentes pocas probabilidades de que suceda— al creer que abandonar su principal promesa de campaña le daría menos autenticidad, la cualidad que a decir de sus votantes es su principal atractivo.Entonces quizá justo lo que desea es una guerra entre los partidos. Ha comentado a sus colaboradores en privado que está contento de que los demócratas hayan ganado el Senado en las elecciones intermedias de noviembre pues cree que eso garantiza su reelección, porque actuarán como antagonistas útiles. La historia apoya su tesis: tanto Bill Clinton como Barack Obama, sus predecesores demócratas, sufrieron reveses en las intermedias legislativas y ambos ganaron la reelección.“Es totalmente razonable decir que es mejor tener de contraparte a Nancy Pelosi que a Paul Ryan”, afirmó Marc Short, exdirector de asuntos legislativos del presidente Trump. “Es mejor para el partido y mejor para la unidad” republicana porque, opinó, “los demócratas podrían extralimitarse”.Ambos lados hablan acerca de una posible cooperación en asuntos como la reconstrucción de las desgastadas redes de carreteras, puentes y otras infraestructuras del país. En días recientes se vieron los frutos de un posible trabajo en conjunto: el congreso aprobó una reforma al sistema de justicia penal, la legislación bipartidista más importante en lo que va del mandato de Trump. Trump espera mantener el apoyo bipartidista para que se avale su nuevo tratado comercial con México y Canadá, el T-MEC. Pero un legislador demócrata señala que el partido considera que más que alcanzar acuerdos específicos, lo que conviene es detener cualquier agenda de Trump porque lo consideran peligroso.Trump también ha tenido problemas últimamente con sus colegas republicanos. Se opusieron abiertamente a sus decisiones de retirar a los soldados de Siria y Afganistán e impulsaron una resolución del Senado que recrimina su aparente perdón hacia Arabia Saudita después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. La salida del secretario de Defensa Jim Mattis, quien se manifestó contra el retiro de las tropas y la displicente postura de Trump hacia las alianzas de Estados Unidos, generó mucha preocupación entre las filas republicanas.Según las personas cercanas a él, el presidente —de por sí impulsivo— está cada vez más convencido de que no necesita asesores. En dos años ya ha tenido tres jefes de personal, tres asesores de seguridad nacional, seis directores de comunicación, dos secretarios de Estado; está con su segundo procurador general y pronto tendrá su segundo secretario de Defensa. De acuerdo con la Institución Brookings, la rotación de altos funcionarios ha alcanzado el 65 por ciento.Algunos salieron en medio de una nube de denuncias de corrupción, como su secretario de Salud y Servicios Humanos, su jefe de la Agencia de Protección al Medioambiente y, más recientemente, su secretario del Interior. Otros salieron peleados con Trump. Mattis fue el último del llamado “eje de los adultos”, que algunas personas ven como el que modera a un presidente volátil, después de la destitución de Rex Tillerson como secretario de Estado, de H. R. McMaster como asesor de seguridad nacional, y de John Kelly como jefe de gabinete.Más recientemente, el presidente les ha dicho a sus colaboradores que se siente “total y absolutamente abandonado”, y se queja de que nadie está de su parte y de que muchos de los que lo rodean tienen segundas intenciones. Eso incluye hasta a su yerno, Jared Kushner, a quien se le atribuye haber impulsado el proyecto de reforma de la justicia penal.Sus colaboradores de años señalaron que la relación de Trump con sus hijos se ha vuelto más distante y que él siente que no tiene ningún amigo en la Casa Blanca. Según algunos exasistentes, está en desacuerdo la mayoría del tiempo con Kushner e Ivanka Trump, pero no puede decirles que no; le dejaba eso a Kelly. De acuerdo con los entrevistados, eso fue lo que más hizo enojar a Kelly hasta que finalmente se sintió obligado a retirarse de manera anticipada.También en los últimos meses ha aumentado el consumo de Trump de televisión por cable: muchas mañanas sus primeras reuniones programadas se han recorrido de las 9:00 o 9:30, el horario que había establecido Reince Priebus, su primer jefe de personal, a aproximadamente las 11:00. Durante sus “horas de oficina”, Trump ve el televisor y reacciona a lo que ve en Fox News. Deja encendida la TV en el comedor que está fuera del Despacho Oval durante la mayor parte de sus reuniones, para escuchar lo que están diciendo.Los aliados del presidente coinciden en que las noticias han sido especialmente tristes. Se puso furioso con su antiguo abogado personal, Michael Cohen, cuando se declaró culpable de organizar un plan ilegal para sobornar a algunas mujeres a fin de que no hablaran acerca de sus supuestos amoríos con Trump antes de la elección de 2016; un plan que, según Cohen, el mismo Trump había ordenado.No obstante, a pesar de todo lo que se informa acerca de un presidente que echa pestes y que está preocupado por una posible destitución, Trump pocas veces expresa abiertamente esa preocupación. En cambio, sí manifiesta frustración, enojo, manías; que sus asistentes tratan de interpretar para discernir qué viene después.“Será un reto no agotarse con esto”, comentó Short, el exdirector de asuntos legislativos.Mientras, Trump ha pasado algo de su tiempo recordando una época más alegre, cuando era candidato y cuando ganó en 2016. A finales del año les mostró a diferentes grupos de visitantes lo que llama sus cartas de amor del dictador de Corea del Norte, Kim Jong Un, en las que este manifiesta su admiración por Trump. Y todavía disfruta algunos aspectos de su trabajo, principalmente los que demuestran poder. “¡Cerraron los caminos para mí!”, les dijo a unos amigos este año después de pasar en una caravana automovilística.Sin embargo, ha sido difícil volver a capturar esos buenos momentos. Los días están plagados de conflictos, muchos de los cuales son provocados por él. Más asesores van de salida. Las divisiones se están haciendo más grandes. Si “hay una guerra cada día”, no se avistan señales de paz.“Lo que estoy tratando de descubrir es en dónde se termina”, comentó Steve Goldstein, quien trabajaba en la secretaría de Estado de Rex Tillerson. “El lenguaje se vuelve más grosero por todos los bandos. Me parece que hay menos respeto por el cargo de la presidencia que el que había antes. ¿Cómo hacemos para que la gente retroceda? ¿O ya estamos en una nueva realidad?”.