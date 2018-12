Inicia en enero construcción de nuevo muro en Texas: Trump

Washington— Estados Unidos iniciará en enero próximo la construcción de un tramo de 256 kilómetros de muro nuevo en la frontera entre Texas y México, después que el presidente Donald Trump asignó contratos a varias compañías para llevar a cabo estos trabajos, informó El Universal.El propio Trump hizo el anuncio esta mañana desde la Casa Blanca, insistiendo además que el cierre de gobierno continuará hasta que los demócratas no le autoricen el dinero que ha solicitado para financiar la construcción de la controversial obra.“No puedo decir cuando estará abierto el gobierno. Puedo decirte que no estará abierto hasta que no tengamos un muro, una barrera, como lo quieran llamar”, dijo el mandatario, quien reveló que espera concluir la construcción de 880 kilómetros de frontera en el ultimo año de su gobierno.Pareciendo contradecir sus reiteradas afirmaciones de que el fortalecimiento de la vigilancia fronteriza que ordenó está dando resultados, Trump expuso nuevamente a una frontera fuera de control para argumentar la necesidad de levantar un muro.Insistió que además del cruce de drogas, su gobierno enfrenta problemas cómo tráfico de personas y la migración irregular, al insistir en acusar a estos inmigrantes de ser un peligro para la seguridad del país.“No los quiero en el país. La única manera como lo vas a lograr es con una barrera física, o sea un muro, si no lo tienes, entonces no vamos a abrir”, dijo ante un grupo de reporteros que se encontraban en la Oficina Oval para cubrir la llamada telefónica en la que deseó feliz Navidad a los integrantes de las Fuerzas Armadas.Trump aprovechó las llamadas con representantes de las divisiones militares para ufanarse por elevar el presupuesto militar, y defendió ante cada uno su decisión de cerrar el gobierno para forzar a los demócratas a darle el dinero para el muro.El mandatario dio a conocer además que en enero próximo viajará a Texas para inaugurar los trabajos de la nueva sección del muro, que anticipó, podría ser la mas larga de todas las existentes.“Ayer dimos 160 millas (256 kilómetros) y lo dimos a un gran precio. Vamos a tener una gran muralla allí y vamos a tener otras secciones”, anuncio, y se limitó a decir que los contratos fueron asignados a “varias gentes”.Trump dijo sentirse muy entusiasmado con esta nueva sección, y en tono desafiante aseguró que “mientras peleamos por fondos, estamos construyendo”.“Es mi expectativa tener esto construido, completado, todas las 550 millas, (880 kilómetros) tenerlas renovadas o nueva, para el día de elecciones (del 2020)”, dijo.Trump indicó que aunque el Congreso aprobó ya 25 mil millones de dólares para la seguridad fronteriza, y algunos fondos para el muro, ”queremos que el dinero para el muro sea incrementado, porque lo quiero terminar”.

