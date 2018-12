Bancos financian masacres en Estados Unidos

The New York Times revisó cientos de documentos que incluyen reportes policiacos, registros bancarios y notas de investigadores de una década en la que ha habido masacres.Muchos de los asesinos compraron una gran cantidad de armas poderosas aprovechando la comodidad del crédito bancario, aprovechando que nadie los estaba vigilando.Dos días antes de que Omar Mateen matara a 49 personas e hiriera a 53 en el club nocturno Pulse de Orlando, realizó una compra inusual con una tarjeta de crédito.Mateen había obtenido seis tarjetas de crédito --- incluyendo tarjetas Mastercard, American Express y tres Visas --- en los ocho meses anteriores. Doce días antes del tiroteo, inició una racha de compras: un rifle calibre .223 Sig Sauer MCX, una pistola semi-automática Glock 17 de 9 milímetros, varios cargadores grandes, miles de balas y un anillo con valor de 7 mil 500 dólares para su esposa.Antes de eso, el promedio de sus gastos con una sola tarjeta había sido de 1 mil 500 dólares al mes.No tenía de qué preocuparse, ya que ninguno de los bancos, operadores de tarjetas de crédito ni los procesadores de pagos alertaron a las autoridades acerca de las compras que consideraba sospechosas.Habitualmente, los tiroteos masivos han dado lugar a debates nacionales sobre las armas y usualmente se han enfocado en regular las armas de fuego y en los jóvenes problemáticos.Sin embargo, poca atención se ha prestado a la industria financiera que se ha convertido en un medio involuntario para facilitar esas carnicerías.De acuerdo a la revisión realizada por The Times sobre los tiroteos masivos desde el ataque contra Virginia Tech en el 2007, revela que las tarjetas de crédito han sido una parte crucial en la planeación de las masacres.En la última década, ha habido 13 tiroteos en las que han muerto 10 o más personas en la última década, y por lo menos en ocho de ellas, los asesinos utilizaron tarjetas de crédito para comprar armas.En esas ocho masacres murieron 217 personas.“Los bancos se quejan de que eso es trabajo del gobierno y no de ellos, pero ellos son los únicos que tienen la habilidad de detectarlo”, comentó Kevin Sullivan, ex investigador de fraudes de la policía de Nueva York quien asesora a los bancos como presidente de la Academia de Entrenamiento Anti-Lavado de Dinero.Después del tiroteo del pasado mes de febrero en Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Fla., en donde 17 estudiantes y empleados fueron asesinados, este periódico sugirió que las instituciones financieras tenían la oportunidad de reducir la violencia presionando para que haya más prácticas responsables en la industria de las armas.Como resultado de eso, algunos bancos dieron por terminadas sus relaciones con los fabricantes de armas y algunos inversionistas los presionaron para que hubiera más transparencia.Sin embargo, hasta ahora, la mayoría de las instituciones financieras se han resistido a cambiar la manera en que la manejan la venta de armas.“No creemos que Visa esté en la posición de establecer restricciones en la venta de bienes y servicios legales. Nuestro papel en el comercio es hacer más eficiente el proceso, proteger y llevar a cabo todos los pagos legales. El pedirle a Visa o a otras redes de pago que sean árbitros sobre qué productos legales pueden ser comprados, establece un antecedente peligroso”.

