Firma EU orden de retiro de tropas de Siria

Washington— El secretario de Defensa saliente de Estados Unidos, James Mattis, firmó una orden de retiro de las fuerzas estadounidenses desde Siria, dijo este lunes un portavoz del Departamento de Defensa, en cumplimiento con la decisión del presidente Donald Trump que contribuyó a precipitar la renuncia de Mattis la semana pasada.La firma, que era esperada, tuvo lugar después de que Trump anunció el domingo que reemplazaría a Mattis dos meses antes de lo previsto, una medida que funcionarios dijeron que obedeció a la ira del Mandatario a un reproche a su política exterior contenida en la carta de renuncia de Mattis."La orden ejecutiva para Siria fue firmada", declaró un portavoz del Departamento de Defensa en un correo electrónico a Reuters que no entregó detalles operacionales.Los funcionarios no han dado un calendario, pero el retiro podría comenzar en semanas. Un alto funcionario afirmó que se está trabajando en un plan específico.El miércoles, Trump dijo que retiraría a las tropas estadounidenses desde Siria, citando costos en términos de vidas de militares estadounidenses y de dinero de los contribuyentes.Mattis, cuyo respaldo a la OTAN y a alianzas tradicionales de Estados Unidos a menudo lo enfrentan con Trump, había recomendado no retirarse de Siria y eso fue uno de los factores de su renuncia.Mattis goza de una alta consideración tanto entre republicanos como demócratas y su salida se suma a preocupaciones por lo que muchos ven como la impredecible postura de Trump de hacer las cosas sin consultar a nadie en lo que respecta a la seguridad global.En su carta de renuncia, Mattis afirmó que se retiraría a fines de febrero para permitir que sea designado un sucesor y para asistir a audiencias en el Congreso y a una reunión clave de la OTAN.Sin embargo, Trump, molesto por la atención que se le dio a la carta de Mattis, afirmó que el subsecretario de Defensa Patrick Shanahan se hará cargo de ese Departamento en forma interina a partir del 1 de enero.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.