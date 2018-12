Washington.- Debido a que el secretario de la Defensa James Mattis dejó su puesto dos meses antes de lo planeado, el subsecretario de la Defensa Patrick Shanahan tomará las riendas de la agencia más grande y compleja del gobierno, sin tener experiencia militar ni en Política Exterior, publicó CNN.Shanahan estará a cargo del Pentágono de una manera interina hasta que el presidente Donald Trump nombre al que será el nuevo secretario de la Defensa.Se hará cargo de cumplir las órdenes que giró el presidente de retirar a las tropas estadounidenses de Siria y posiblemente de Afganistán.Durante 17 meses, Shanahan fue el segundo de abordo en el Pentágono, manejó casi exclusivamente la reforma interna, asuntos del presupuesto y la Fuerza Espacial, la nueva dependencia militar propuesta por Trump.El desaparecido senador republicano por Arizona, John McCain, no estuvo de acuerdo con la respuesta que dio Shanahan sobre Política Exterior y amenazó con bloquear su nominación.McCain dijo en una audiencia en junio del 2017 que le impactó la respuesta escrita de Shanahan sobre proporcionarle armas a Ucrania. “Francamente, su respuesta a esa pregunta me decepcionó. No está teniendo un buen inicio, no lo vuelva a decir eso”.McCain también estaba preocupado sobre los antecedentes de Shanahan como ex ejecutivo de Boeing, que ha sido el contratista más importante de la Defensa, durante más de tres décadas antes de unirse al Departamento de la Defensa.Shanahan es nativo de Washington y cuenta con una licenciatura en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Washington. También obtuvo dos Maestrías del Instituto de Tecnología de Massachusetts.Tiene tres hijos y su padre, quien ya murió, fue veterano del Ejército y prestó sus servicios en Vietnam.

