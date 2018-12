Ayudan evangélicos de EU a migrantes

Phoenix— Miembros de una Iglesia Evangélica de Arizona están llevando por primera vez a sus hogares a quienes llegan al país desde Centroamérica en busca de asilo, mientras se procesa su solicitud en los tribunales."Es la primera vez que nos relacionamos con solicitantes de asilo", dijo Matt Nutter, miembro de la Iglesia Central. "Es un tema de humanidad, vemos esto más allá de la política".La Iglesia Central Cristiana, que en el pasado ayudó a refugiados musulmanes, responde al récord de arribos de familias migrantes a la frontera entre EU y México.Los líderes de la Iglesia Central -parte de un grupo de alrededor de 10 iglesias que reciben hasta 500 migrantes en Phoenix- querían ayudar a otro grupo que carece de apoyo y fue presentado como una amenaza por algunos medios y sectores de la política, quienes llegan al país a solicitar asilo.Las autoridades fronterizas han liberado a estos inmigrantes, en su mayoría familias, para que avancen en sus casos de inmigración en los tribunales.Ese flujo podría disminuir si el Gobierno del Presidente Donald Trump tiene éxito en su plan de hacer que los solicitantes de asilo no mexicanos deban esperar en México mientras se procesan sus solicitudes.Trump ha dicho que muchos migrantes que abandonaron sus países por razones económicas están solicitando asilo en Estados Unidos pese a que sus reclamos sobre persecución en sus países de origen no son legítimos.Stephanie y Peter Apostol, miembros de la Iglesia Central, aseguraron que dejaron de lado la política y las etiquetas que se les pone a los migrantes y en los últimos dos meses dieron cobijo a seis familias -que incluyeron desde una madre y un bebé mexicanos hasta un padre y un hijo adolescente guatemaltecos-, a los que alojaron por hasta tres noches.Esta pareja, que ha sido elogiada y criticada en las redes sociales por dar refugio a los migrantes, dice que su fe los obligó a mostrar compasión por este grupo "vulnerable"."Estas son personas maravillosas, no son criminales", dijo Stephanie Apostol, de 48 años, quien ha regalado las valijas de su familia para ayudar a los solicitantes de asilo a viajar después de quedarse en su casa en un suburbio de Phoenix.Su hijo de 9 años abandona su dormitorio si la familia recibe a dos familias a la vez y un vecino los ayuda con el idioma."Es muy fácil ponerse en su lugar cuando estás con ellos en tu casa", dijo Apostol, analista de investigación de mercado."¿Qué haríamos si enfrentáramos el hambre y la violencia y temiéramos por la seguridad de nuestros hijos?", cuestionóLos cruces ilegales en la frontera sur han disminuido drásticamente desde fines de la década de 1970, pero en los últimos años las solicitudes de asilo se han disparado y más familias centroamericanas y niños sin compañía afrontan un peligroso viaje para llegar a Estados Unidos.Las encuestas muestran que la mayoría de los evangélicos blancos de Estados Unidos respaldan a Trump y sus políticas de migración, a pesar de que sus iglesias a menudo apoyan a los refugiados y migrantes, dijo Ed Stetzer, decano de la escuela evangélica Wheaton College de Illinois.Una encuesta realizada en noviembre por el Public Religion Research Institute descubrió que los evangélicos blancos son el único grupo religioso importante de Estados Unidos en el que la mayoría dice que los migrantes representan una amenaza para las costumbres y valores de Estados Unidos.Las familias que integran la Iglesia Central se negaron a comentar sobre sus afiliaciones políticas, pero dijeron que tienen una congregación políticamente diversa.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.