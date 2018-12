El cierre parcial del gobierno podría durar hasta el año nuevo y extenderse al mes de enero, que será cuando los demócratas tomen control de la Cámara, según dio a conocer este domingo el director de Presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, según publica el periódico The Washington Post en su página de internet.También señaló que la Casa Blanca les está ofreciendo a los demócratas que pueden abrir el gobierno a cambio de una cifra menor a los 5 billones de dólares de financiamiento para el muro fronterizo que el presidente Trump había solicitado anteriormente.Este sábado, la oferta de la Casa Blanca fue de 2.5 billones de dólares para seguridad fronteriza, incluyendo el nuevo muro y 400 millones de dólares para las prioridades de Trump en cuanto a la inmigración, de acuerdo a un asesor demócrata, que proporcionó la información de manera anónima, ya que no puede dar a conocer esas deliberaciones privadas.Los demócratas criticaron la solicitud de los 400 millones de dólares, ya que dijeron que se podrían utilizar para “fines sensibleros”, mientras que el resto de la oferta dejó a ambos partidos divididos.Los demócratas se han rehusado a otorgar nuevos recursos para la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México, que durante su campaña, Trump prometió que sería pagada por México.La Cámara y el Senado volverán a sesionar hasta el jueves, después que las negociaciones de este sábado en el Capitolio fueran infructuosas.Sin embargo, Mulvaney se mostró poco optimista de que se pudiera llegar a un acuerdo para abrir el gobierno antes de que se reúna el nuevo Congreso, el 3 de enero.La presidenta entrante de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi de California, ya dio a conocer sus intenciones de aprobar una propuesta de ley de gasto para reabrir el gobierno tan pronto como tome control de la mayoría de la Cámara.Esta medida podría asignar 1.3 billones de dólares para la seguridad fronteriza, una cifra que han apoyado los demócratas y que no contendría nuevos recursos para construir el muro.Se espera que unos 400 mil empleados federales sean enviados a casa debido al cierre que afecta al 25 por ciento del gobierno --- incluyendo al Departamento de Seguridad Interna, Justicia, Interior, Agricultura y Vivienda, entre otros.Cuando Jonathan Karl de ABC le recordó a Mulvaney de la promesa de campaña de Trump de que México pagaría el muro, Mulvany respondió que el proceso técnico no puede ser solucionado fácilmente y que el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá generará ingresos al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De esa manera, México lo estaría pagando. Creo que estamos en una buena posición de construir el muro, también vamos a hacer que México participe en nuestra seguridad fronteriza”.Sin embargo, en el tratado comercial no existe un mecanismo directo de pagos de parte del gobierno mexicano a Estados Unidos para la construcción del muro.Este domingo, Trump publicó tweets en los que dice “Tenemos drones y todas esas maravillas pero lo único que funciona es un muro al estilo antiguo!”.

