Washington— Cuando el presidente Trump se siente frustrado con sus asesores durante las reuniones, lo cual no es una ocurrencia poco común, se recarga en la silla, cruza los brazos y frunce el ceño.Usualmente explota y les dice “engendros estúpidos”, aunque utiliza una palabra altisonante en lugar de “engendros”.Durante dos años, Trump ha librado una guerra contra su propio gobierno, convencido de que la gente que lo rodea son unos tontos. Se enoja cuando se resisten a sus deseos, no le interesan los detalles de la información que le proporcionan, cada vez se agita más cuando le dicen que no tiene el poder de hacer lo que él quiere, lo cual lo hace sospechar de que lo están socavando secretamente.Ahora, el presidente, quien en una ocasión declaró que “yo sólo puedo arreglar esto”, cada vez está más solo en un sistema que parece estar más fracturado que nunca.El torbellino de los últimos días --- el cierre de las operaciones gubernamentales, una espiral de escándalos, desplome del mercado bursátil, abrupto retiro de las tropas y la renuncia de su secretario de la Defensa --- ha dejado la impresión de una presidencia que está en riesgo de perder el control.A la mitad de su término, Trump cada vez está más seguro de su propio juicio y más alejado del de los demás desde que asumió la presidencia.Cada vez pasa más tiempo frente a la televisión, usualmente se retira a sus habitaciones sin importar que está siendo observado muy de cerca. A medida que ha ido despidiendo a sus asesores, ha contactado a sus antiguos colaboradores y se ha quejado de que pocas personas están a su lado.Sus asesores han dicho que está obsesionado con las múltiples investigaciones en las que ha perdido a su abogado personal, presidente de su campaña, asesor de Seguridad Nacional y fundación familiar.Despotrica contra sus enemigos, que en un tiempo fueron sus amigos, fomentando una profunda sensación de traición y reclamos a medida que se han vuelto en su contra.“¿Pueden creerlo? Yo estoy haciendo muy bien las cosas y cada día tengo que enfrentar una guerra”.Funcionarios de la Casa Blanca no quieren dar su opinión cuando se les pide. Sin embargo, el presidente sigue teniendo problemas para encontrar el camino para seguir adelante, pero el trayecto se está poniendo cada vez más peligroso. A pesar de los eventos tumultuosos que han ocurrido hasta ahora, los dos primeros años de Trump podrían considerarse muy tranquilos, comparado con lo que está por venir.En menos de dos semanas, la representante de California Nancy Pelosi va a estar en el puesto que hasta ahora ha desempeñado el representante Paul D. Ryan de Wisconsin, y los demócratas de la Cámara se verán empoderados para investigar a la familia, negocios, campaña y administración de Trump.También, en cierto momento, tendrá que enfrentar los resultados de la investigación del fiscal especial Robert S. Mueller III, acerca de los vínculos que tuvo su campaña con Rusia y la obstrucción a la justicia.Después de eso, Pelosi será muy presionada por su base liberal para abrir la investigación sobre la destitución, muchos republicanos van a tener que librar una batalla sobre si Trump cometió delitos de alto impacto y si contarán con los votos suficientes en el Senado para bloquear la remoción del presidente.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.