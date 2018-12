Tijuana— A dos semanas de comenzar su viaje en un abrasador día de octubre a unos 3 mil 900 kilómetros de la frontera de Estados Unidos en San Diego, México invitó a los migrantes centroamericanos a permanecer en el sur de México y trabajar, representando un momento crucial para las personas en busca de asilo.Irineo Mujica de Pueblo Sin Fronteras les dijo a varios miles de migrantes acampados en la plaza central de Arriaga después de caminar y pedir aventón 100 kilómetros ese día que el entonces presidente Enrique Peña Nieto estaba por dejar el puesto, y que México en el pasado ha rechazado ocho de cada 10 solicitudes de asilo. Brevemente mencionó que Estados Unidos intentaría bloquear sus esfuerzos, pero que esa decisión dependía de los migrantes.Al rechazar la oferta de México, le dieron un voto de confianza a Pueblo Sin Fronteras, que ha guiado a grandes grupos de centroamericanos a la frontera de Estados Unidos en San Diego, donde solicitan asilo u otras formas de protección. Sería la cuarta vez en dos años que el grupo acompañó a la caravana al mismo destino, Tijuana, un lugar común para migrantes con una red de albergues y organismos no lucrativos que ofrecen ayuda.Para los migrantes, es más seguro atravesar México en grandes grupos, debido a la violencia en el país. Dichas travesías serían casi imposibles sin ayuda de Pueblo Sin Fronteras, un colectivo de unos 40 activistas de Estados Unidos y México que está más asociado con el fenómeno de las caravanas rumbo a Estados Unidos. Mujica, con doble nacionalidad mexicana y estadounidense y quien creció en Arizona, es una de las voces líderes.Pueblo Sin Fronteras afirma que simplemente acompaña en lo que llama un “éxodo” de centroamericanos y quiere asegurar el derecho de los migrantes a ser respetados. Sin embargo, con frecuencia ha sido criticado, incluido por parte de personas que alguna vez fueron aliados, ya que dicen que tiene una mayor participación de la que reconoce, minimizan los peligros de la travesía, sobre todo para las familias y niños pequeños, y motivan la inmigración ilegal.Linda Romero, coordinadora del albergue Juventud 2000 en Tijuana, dijo que Pueblo Sin Fronteras da falsas ilusiones a los migrantes en su travesía para obtener estatus legal en Estados Unidos. Los organizadores tendrán buenas intenciones, pero las grandes caravanas ponen en riesgo la seguridad de los niños pequeños, agregó.Alejandro Solalinde, un sacerdote mexicano muy respetado por su trabajo con migrantes centroamericanos, afirma que el grupo le impidió advertir a miembros de la caravana que no es el momento para ir a la frontera con Estados Unidos y se hizo de la vista gorda con los secuestradores entre la caravana.“Pueblo Sin Fronteras no tiene escrúpulos”, le dijo al periódico mexicano SinEmbargo.Pueblo Sin Fronteras recaudó 46 mil dólares en donaciones para la más reciente caravana, que dirige los donativos a través de Libertad para Inmigrantes, una organización basada en Oakland, California exenta de impuestos que defiende la abolición de los centros de detención, dijo Roberto Corona, quien fundó el grupo en 2009.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.