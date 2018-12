Emprende Bernie una guerra interna contra O'Rourke

Washington— Las fuerzas leales al senador Bernie Sanders de Vermont, están librando una guerra cada vez más pública contra Beto O’Rourke, representante de Texas, quien es el nuevo predilecto de los activistas demócratas, mientras los dos sopesan si van a luchar por la nominación presidencial de su partido para el 2020, informa el sitio en internet de la televisora NBC.La principal línea de ataque contra O’Rourke es que no es lo suficientemente progresivo —que es muy cercano a los republicanos del Congreso, a las corporaciones donadoras y no está dispuesto a usar su poderío para ayudar a sus compañeros demócratas— y está siendo presionado casi exclusivamente por los simpatizantes de Sanders en línea y en las publicaciones impresas.Esto ha sido el primer destello de lo que promete ser unas elecciones primarias “muy sangrientas políticamente” —tanto que ha generado respuestas de los seguidores de Obama y Clinton en el partido — mientras los demócratas empiezan a enfocarse en quién tiene la mejor posibilidad de negarle al presidente Donald Trump un segundo término en la Oficina Oval.La principal diferencia podría ser que O’Rourke es actualmente una amenaza para Sanders en las elecciones primarias del 2020. Aunque ninguno de los dos ha anunciado si se postulará, O’Rourke logró cautivar los corazones y los dólares de los veteranos activistas demócratas, donadores de todas las edades y novatos políticos milenials de Texas y del país, cuando compitió para senador.La cerrada derrota que tuvo O’Rourke —perdió por 2.6 puntos en un Estado que no ha elegido a un demócrata al Senado desde Lloyd Bentsen, hace 30 años— lo impulsó de inmediato al panorama nacional respecto a las esperanzas presidenciales demócratas.Sin embargo, para muchos demócratas esta incipiente pelea es contraproducente, porque distrae la atención de los mensajes positivos de posibles candidatos, incluyendo a Sanders, O’Rourke y los senadores Kamala Harris, demócrata por California y Cory Booker, demócrata por Nueva Jersey.La habilidad que tiene O’Rourke de conectar con los jóvenes y votantes anglosajones progresivos, que fue la fortaleza que tuvo Sanders al perder las elecciones primarias contra Hillary Clinton, lo pone en una directa competencia con el senador de Vermont.De acuerdo a un sondeo realizado por la Universidad Quinnipiac del 19 de diciembre, el 57 por ciento de los demócratas de 18 a 34 años tienen una opinión favorable de Sanders, mientras que su calificación desfavorable es más alta que las favorables entre los demócratas de 35 años o más edad.La vasta mayoría de los demócratas tienen una opinión acerca de Sanders, eso no sucede con O’Rourke.Veinticinco por ciento de los milenials ven favorablemente a O’Rourke y el 15 por ciento lo ven desfavorablemente, sin embargo, el 59 por ciento respondió que no lo conocen bien.

