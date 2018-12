Trump minimiza renuncia de Brett McGurk

Washington- El enviado especial de Estados Unidos para la coalición contra el Estado Islámico (EI), Brett McGurk, presentó su renuncia en protesta por la decisión de la Casa Blanca de retirar las tropas estadounidenses en Siria.McGurk tenía previsto dejar su puesto en febrero de 2019, pero el viernes comunicó al Departamento de Estado su deseo de acelerar su salida de la Administración, que se hará efectiva el 31 de diciembre, según la citada fuente.Al respecto, el presidente Donald Trump aseguró que no conocía a McGurk y restó importancia a su renuncia."Brett McGurk, al que no conozco, fue nombrado por el presidente Obama en 2015. Se suponía que debía irse en febrero, pero ha renunciado antes de irse. ¿Teatrero? Los falsos medios están haciendo una gran cosa de un suceso de nada", tuiteó Trump.La decisión de McGurk sigue a la dimisión esta semana del general James Mattis como secretario de Defensa y se produce después de Donald Trump, proclamara la derrota del EI en Siria y anunciara la retirada de los 2 mil militares estadounidenses desplegados en ese país como parte de la coalición internacional.McGurk envió este fin de semana un correo electrónico a sus empleados en el que explicaba que había decidido dimitir por desacuerdos con Trump sobre Siria y debido a que el mandatario no le consulto a él ni al resto de jefes militares antes de anunciar el repliegue de tropas."La reciente decisión del presidente fue una sorpresa y representa un cambio total en la política que se nos había comunicado", afirmó McGurk en su correo electrónico, al que accedió el diario The New York Times.McGurk dice haber concluido que no puede "implementar las nuevas instrucciones" del presidente y "mantener su integridad". Además, la decisión de Trump, en opinión de McGurk, deja a los aliados de Washington "confundidos" y a sus "compañeros de combate desconcertados".Según un diplomático citado por The Washington Post, McGurk valoraba mucho la alianza con los kurdos, los principales socios de EU en Siria, así como los acuerdos alcanzados con los gobiernos francés y británico, que ya han expresado su rechazo a la decisión de Trump.Considerado como el arquitecto de la estrategia de EU contra el EI, McGurk trabajó para los presidentes George W. Bush (2001-2009), a quien asesoró sobre Irak y Afganistán, y Barack Obama (2009-2017), quien en 2015 le nombró enviado especial para la coalición contra el yihadismo.Su salida y la del general James Mattis, que se hará efectiva el 28 de febrero, han provocado ansiedad entre los aliados de EU, que temen que Trump implemente sus planteamientos más aislacionistas en política exterior y de seguridad y termine por distanciarse de ellos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.