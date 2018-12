Washington- El cierre parcial del gobierno federal podría prolongarse hasta después de la Navidad mientras que el presidente Donald Trump y líderes del Congreso continúan estancados en una disputa sobre los planes del mandatario de un muro en la frontera con México, sin que el sábado se registraran avances.El vicepresidente Mike Pence llegó al Capitolio con una contraoferta para los demócratas después de que ambas partes intercambiaron propuestas en los últimos días. En la Casa Blanca, Trump escuchó señales mixtas durante un almuerzo con legisladores conservadores; algunos querían luchar por la construcción del muro, mientras que otros preferían enfocarse en reabrir el gobierno. El Senado, que tuvo una inusual sesión de fin de semana junto con la Cámara de Representantes, levantó sesión hasta Nochebuena, pero no tendrá una sesión plenaria hasta el jueves 27 de diciembre.Incluso una medida temporal para mantener al gobierno abierto durante unos cuántos días mientras duran las negociaciones parecía distante.``Todo puede ocurrir``, dijo el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell después de cerrar la sesión.Pero la situación cada vez luce más lejana de una resolución. El presidente de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias, el senador republicano Richard Shelby, dijo que ``no es probable`` que el cierre del gobierno termine pronto.``No creo que haya un acuerdo inminente``, dijo Shelby a los reporteros después de acompañar a Pence a algunas reuniones. ``Ojalá hubiera uno``.Trump exige 5.000 millones de dólares para un muro, pero los demócratas en el Congreso se han rehusado a acceder, lo que generó un caos para los republicanos en los últimos días de sus dos años de control del gobierno.De costa a costa, el primer día del cierre se desarrolló de diferentes maneras. La Estatua de la Libertad siguió abierta a turistas, gracias a fondos del estado de Nueva York, y la oficina de correos seguía entregando cartas y paquetes debido a que es una agencia independiente.Pero la interrupción ha afectado a muchas operaciones gubernamentales y las rutinas de 800.0000 empleados federales. Alrededor de 420.000 trabajadores fueron considerados esenciales y se esperaba que siguieran trabajando sin pago. Otros 380.000 fueron descansados, lo que quiere decir que se quedarán en casa sin pago. El Senado ya aprobó una medida para pagar a estos trabajadores retroactivamente, y se prevé que la cámara baja haga lo propio.Nadie sabe cuándo acabará el cierre. Contrario a otros cierres, aparentemente no urge resolver este cierre, que ocurre durante el fin de semana de Navidad luego que Trump ya había declarado al lunes, día de Nochebuena, como feriado federal. En vez de trabajar contrarreloj para tratar de poner fin al cierre, tal como lo han hecho antes, los líderes de ambas cámaras prácticamente cerraron sus oficinas. Pero ellos no descartaron la posibilidad de actuar si es que se logra un acuerdo.El presidente dijo que no irá a Mar-a-Lago, Florida, para pasar las fiestas navideñas, y tuiteó: ``Estoy en la Casa Blanca, trabajando duro``.Trump dio un almuerzo a legisladores conservadores, incluyendo líderes de la banca Freedom de la Cámara de Representantes Mark Meadows y Jim Jordan, y varios senadores, incluyendo a Lindsey Graham de Carolina del Sur. No se incluyó entre los invitados a la cúpula republicana ni a ningún demócrata.Por segundo día consecutivo, Pence recorrió el Capitolio para buscar un acuerdo. El demócrata de mayor rango en el Senado, Chuck Schumer, se reunió con Pence a solicitud de la Casa Blanca, de acuerdo a la oficina de Schumer.Shelby señaló que ambas partes han intercambiado contraofertas durante los últimos días y que Pence llevaba una nueva de la Casa Blanca. Pence salió del lugar poco después.Schumer dijo que el ``cierre de Trump`` podría terminar de inmediato si el presidente simplemente abandona su exigencia de fondos para lo que fue parte central de su campaña. Trump había prometido que México pagaría el muro, pero México se ha negado en varias ocasiones.``Si quiere abrir el gobierno, debe abandonar el muro``, dijo Schumer.Los demócratas dijeron que estaban abiertos a otras propuestas que no incluyan el muro, que de acuerdo a Schumer es demasiado costoso e impopular. Ya ofrecieron mantener los niveles existentes de gastos por 1.300 millones de dólares para cercado fronterizo y otras medidas de seguridad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.