Abogados de 'El Chapo' no podrán usar su celular en corte

El juez federal a cargo del juicio del señalado rey de la droga Joaquín 'El Chapo' Guzmán, le ha prohibido utilizar sus teléfonos móviles a dos abogados de su equipo de defensa por presuntas conversaciones con la esposa del acusado dentro de la corte, según informa el sitio en internet de la cadena noticiosa CNN.El juez del distrito Este de Nueva York, Brian Cogan, afirmo que la conducta de los abogados Mariel Colon Miro y Michael Lambert demuestran “indiferencia flagrante de las reglas del tribunal" y una “grave falta de entendimiento” sobre la necesidad de seguridad y orden.Solamente los abogados pueden utilizar sus teléfonos en la corte. La prohibición durará un año.Los fiscales han pedido que solo la abogada Colon sea sancionada, pero la orden de Cogan incluye a Lambert puesto que Colon trabaja para su firma.“Yo no fui elegido como objetivo en su moción, y aun así me he visto afectado”, dijo Lambert.Los fiscales dicen que la esposa de Guzmán, Emma Coronel, fue vista presuntamente utilizando un teléfono móvil en la corte el 20 de noviembre. De acuerdo con la orden del juez, ella le dijo al agente de seguridad que “su abogado le había dado el celular”.La orden estipula que el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos le digan a la corte que Coronel fue vista con cuatro celulares en los tribunales y que ella “los utilizaba activamente durante las sesiones”.Colon y Lambert no son parte del equipo de defensa en el juicio, pero trabajan como miembros de la defensa de Guzmán.Colon se reúne con el Chapo regularmente, veces sostienen encuentros de hasta ocho horas al día, para traducir la evidencia del Gobierno cuando es otorgada al equipo de defensa, dijo Lambert.Colon le dijo a CNN que no haría comentarios al respecto.Lambert dijo a CNN que quedó sorprendido al recibir sanciones y se refirió al veredicto como “un ataque injusto contra mi integridad”.Además mencionó que el día en el que le preguntaron por los celulares de Coronel, él le dijo al alguacil: “Nunca lo perdí de vista, yo nunca dejé sola a la señora Coronel con mi celular” y que este fue utilizado con fines de traducción. Lambert también afirma que el teléfono móvil con el que se vio a Coronel en la corte no era de él.El abogado Eduardo Balarezo no se pronunció, mientras que el abogado Jeffrey Lichtman envió un comunicado a CNN:“Mientras la decisión no se relacione con ninguno de los abogados del juicio del equipo del señor Guzmán, nosotros apreciamos la sensibilidad, paciencia y manejo del juez Cogan en esta situación”.En el fallo de este jueves, Cogan escribió que Colón le dijo que ella le había dado el celular de Lambert a la señora Coronel para utilizar Google Translate.Los abogados de la defensa han presentado declaraciones juradas afirmando que ningún miembro de su equipo ha violado las medidas especiales administrativas impuestas por la corte. Las medidas le prohíben a Guzmán comunicarse con su esposa, en persona y por teléfono, y le impiden a los abogados pasarle mensajes de terceros al Chapo y viceversa.El Chapo, de 61 años, se ha declarado inocente de los cargos de tráfico internacional de drogas y conspiración para asesinar a sus rivales.Su juicio tiene medidas de seguridad nunca antes vistas, incluyendo escoltas armados para jurados anónimos y parcialmente “secuestrados”.