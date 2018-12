Iglesia pone 'muro fronterizo' a Nacimiento

El Nacimiento de la Iglesia de la Congregación Hermandad de Tulsa, Oklahoma, se ve un poco diferente en este año: Hay un cerco que rodea a María, José y al Niño Jesús.Esta exhibición está desde principios de diciembre, pero en esta semana acaparó la atención de la prensa después que la iglesia le cambió el mensaje: “La Sagrada Familia fue una familia migrante”, y publicó en Facebook las fotografías del Nacimiento.Este mensaje reconoce que la historia de Navidad es una historia de migración y también es una respuesta a los esfuerzos que está haciendo la administración Trump para desalentar a las personas para que no busquen refugio en Estados Unidos, según comentó este jueves el reverendo Chris Moore, pastor de la iglesia, en una entrevista.Varios pasajes religiosos, incluyendo el Evangelio de San Mateo, describen la manera en que la Sagrada Familia buscó asilo en Egipto después que nació Jesús.Actualmente, hay migrantes que “están huyendo del mismo tipo de opresión y amenazas a su seguridad de las que huyó la Sagrada Familia”.El cerco que tiene el Nacimiento se refiere en parte a la práctica de separar a los niños migrantes de sus padres, en la frontera sur de Estados Unidos fueron separadas 3 mil familias, hasta que en junio, Trump firmó una orden para eliminar esa práctica.En este año, la Iglesia de la Congregación Hermandad no es la única que ha protestado contra las políticas de inmigración bajo la administración Trump. Las iglesias progresivas de otros lugares del país también han utilizado el Nacimiento para hacer declaraciones similares.Por ejemplo, en la Parroquia de Santa Susana en Dedham, Massachusetts, el Niño Jesús fue colocado en una jaula en este mes. Los tres Reyes Magos lo observaban, desde un muro alto.Pat Ferrone, miembro del Comité de Santa Susana que concibió la idea, le comentó a CBS que no pretenden “escandalizar a nadie”.“Estamos tratando de reflejar una realidad que está sucediendo”, dijo. El año pasado, el Nacimiento de la iglesia trató de destacar los letales tiroteos ocurridos en Estados Unidos.En el mes de noviembre, el pastor Moore viajó de Tulsa a Texas en donde él y otros líderes religiosos estuvieron cantando y orando cerca de la entrada principal de un campo de detención para niños migrantes en Tornillo, situado aproximadamente a 35 millas al sureste de El Paso, en la frontera mexicana.

