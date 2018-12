Washington— Los legisladores se van a reunir este sábado en el Capitolio, debido a que el plan para financiar al gobierno aún no ha fructificado. Esto ocurre justo un día después que los miembros del Congreso y el presidente Donald Trump no pudieron llegar a un acuerdo, dando como resultado el tercer cierre gubernamental de este año, según publica el sitio de noticias CNN.Este viernes, el vicepresidente Mike Pence, el director del presupuesto Mick Mulvaney y Jared Kushner, el yerno del presidente, llegaron al Capitolio en donde permanecieron hasta la noche, después que tanto la Cámara como el Senado pospusieron su reunión durante la noche.El financiamiento para la cuarta parte del gobierno federal expiró a la media noche, incluyendo los recursos para los Departamentos de Seguridad Interna, Vivienda y Desarrollo Urbano y otras partes del gobierno.Ésta es la primera ocasión en 40 años que el gobierno habrá cerrado tres veces en un año.La legislación del financiamiento, que a principios de esta semana parecía que sería aprobada en las dos Cámaras, quedó en el limbo este jueves cuando Trump les dijo a los miembros republicanos de la Cámara que no firmaría la propuesta de ley a menos que incluyera los 5 billones de dólares para el muro fronterizo.El debate entre la Casa Blanca y el Congreso se enfoca no sólo en cuánto dinero se va a destinar a la seguridad fronteriza, sino también en estipular en dónde y cuánto dinero se va a gastar, reveló el senador republicano James Lankford de Oklahoma.“Hay que llegar a un acuerdo sobre cuánto se destinará para el muro, los puertos de entrada, tecnología y personal. Creo que ya acordó de manera general que necesitamos tener seguridad fronteriza. Ahora se tiene que detectar qué cantidad se debe destinar para cada rubro”.“En este momento estamos tratando de terminar el texto final y luego que todos lo hayan visto, en unas 24 horas más lo someteremos a votación”.Nancy Pelosi, líder de la minoría en la Cámara y Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado culparon a Trump y a los legisladores republicanos en un comunicado conjunto que emitieron poco después de la media noche, diciendo, “Si éste es un cierre que está haciendo Trump, la nueva mayoría demócrata en la Cámara, rápidamente aprobará una legislación para reabrir el gobierno en el mes de enero”.

