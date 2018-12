Washington.- Durante la mayor parte de sus casi 23 tumultuosos meses como mandatario, el presidente Trump ha tratado de quitarse de encima a cualquiera que pueda frenar su estilo insurrecto de liderazgo, publicó The New York Times.Con la renuncia del secretario de la Defensa, Jim Mattis, por fin, Trump se siente libre.Aun para varios republicanos, esto parece una cuestión profundamente perturbadora, especialmente después de una semana en la que Trump rechazó el acuerdo para mantener abiertas las operaciones gubernamentales, habiendo criticado abiertamente a la Reserva Federal por incrementar las tasas de interés, y de anunciar que Estados Unidos retiraría 2 mil tropas de Siria, sin consultar a sus aliados ni advertirle al Congreso.Esa última decisión provocó que Mattis renunciara después de que no pudo persuadir a Trump de retractarse, el secretario de la Defensa no dejó ninguna duda en su carta de renuncia que considera que el presidente es una amenaza para el orden mundial que Estados Unidos ha ayudado a construir.Todo esto ha sucedido en un momento en que Trump se encuentra lleno de investigaciones sobre una posible colusión entre Rusia y su campaña electoral, indagatorias sobre sus negocios y la fundación de su familia, y alegatos de que le instruyó a su ex abogado para que pagara dinero para silenciar a dos mujeres con las que tuvo amoríos.Si existe un patrón común en las acciones de Trump, ha sido su inquebrantable convicción de que la sobrevivencia de su política depende de afianzar su posición entre su base conservadora.Aunque esos simpatizantes lo han golpeado implacablemente en las últimas semanas por no haber construido el muro fronterizo con México --- una de las principales promesas que hizo durante su improbable trayecto hacia la Casa Blanca.Rechazó el presupuesto temporal porque no le proporcionaron los recursos para el muro. Ha criticado a la Reserva Federal debido a que su política está hundiendo el mercado bursátil, que hasta hace poco consideraba como un barómetro de su éxito. Va a retirar las tropas de Siria porque con eso cumple una promesa de campaña de sacar a Estados Unidos de las guerras extranjeras.Mientras los miembros del Congreso y los funcionarios de su administración digieren las implicaciones de esa última renuncia, la Casa Blanca se muestra desafiante, ya que sus asesores dijeron que Trump sólo estaba cumpliendo con su promesa de sacudir a la clase política tradicional.“Los estadounidenses votaron por el presidente Donald Trump, quien es una persona ruda, muy fuerte y muy agresivo contra el terrorismo. Defendamos nuestra seguridad nacional. Pongamos a Estados Unidos primero. No derramemos la sangre estadounidense luchando por enemigos de otros países”, comentó Stephen Miller, el jefe de asesores domésticos.Sin embargo, los legisladores de ambos partidos expresaron alarma por las acciones de Trump.