Bruselas.- Los aliados de Estados Unidos en Europa y Asia creyeron que habían aprendido a digerir y compensar la instintiva e impredecible actuación del presidente Trump.Sin embargo, la amarga renuncia del secretario de la Defensa Jim Mattis y el abrupto anuncio de los planes para retirar las tropas de Siria y Afganistán están siendo vistos como unos momentos cruciales para las relaciones de Washington con el mundo, publicó The New York Times.Muchos países ya están tratando de recalibrar sus relaciones con Trump, quien ve a los aliados tradicionales como competidores. Desde Corea del Sur, Japón, Francia, Alemania y otros países de la alianza de la OTAN, funcionarios de alto rango han estado hablando acerca de hacer más cosas por su cuenta y buscar maneras de depender menos en Washington, que está enfocado en el lema “Estados Unidos Primero”.Aunque también tenían fe en Mattis, quien se presentó a sí mismo como un hombre que deseaba la continuidad y las alianzas tradicionales y que trabajó para fortalecerlas considerablemente, independientemente de los puntos de vista de la Casa Blanca.También fue considerado por los aliados tradicionales como el conducto más empático y efectivo para llegar a Trump y como el “adulto” y último recurso para frenar, equilibrar o ignorar los caprichos de un presidente impredecible.“Esto es una alarma para Europa”, comentó este viernes Carl Bildt, exprimer ministro de Suecia, a través del Twitter.Agregando que Mattis era considerado como el “último y fuerte vínculo con la administración Trump, ya que los otros son frágiles en el mejor de los casos y en el peor están quebrados”.Para Francois Heisbourg, exoficial del Departamento de Defensa francés, se trata de un momento crucial para un presidente estadounidense que se ha convertido en blanco de las críticas por oponerse abiertamente a sus estructuras de inteligencia y militares, actuando con una indiferencia total de los aliados estadounidenses en sus inesperadas decisiones de retirar las tropas de Siria y Afganistán.“Hasta ahora, uno puede hablar acerca de una protección y todos los aliados lo estamos haciendo de una manera muy prudente”, dijo Heisbourg. “Sin embargo, a partir de hoy, todos tendremos que trabajar para asumir que ese sistema de alianza ya no existe. Las organizaciones están allí, los tratados también, las tropas y el equipo siguen allí, pero el máximo dirigente no está”.Usualmente, Trump se ha mofado de las alianzas multilaterales que ha tenido Estados Unidos desde hace décadas, considerándolas como una costosa carga.Fueron creadas después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, tanto en Europa como en Asia, con el objetivo de apoyar a las democracias frágiles y golpeadas y frenar las ambiciones ideológicas y políticas de poderíos comunistas como Rusia y China.Por supuesto que esas alianzas le han costado a los contribuyentes estadounidenses, aunque esos recursos no fueron una donación altruista --- sino que impidieron que Estados Unidos se involucrara en otra guerra mundial.Además de crear cada vez más mercados multimillonarios para los productos estadounidenses, tanto industriales como agroculturales.

