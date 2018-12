Inminente cierre de Gobierno en EU

Washington— El gobierno federal se encontraba al borde de un cierre parcial hoy después que el reclamo del presidente Donald Trump de fondos para un muro en la frontera con México privó al Congreso de un plan claro para mantenerlo en funcionamiento después del plazo de medianoche.Se convocó al Senado para discutir un paquete aprobado por los legisladores republicanos el jueves por la noche que incluye los 5 mil 700 millones de dólares requeridos por Trump para el muro. Se da por casi seguro que el Senado lo rechazará. Un paquete bipartidista aprobado días atrás asignaba 1.300 millones de dólares para seguridad fronteriza, pero nada para el muro. Ambos proyectos extenderían la financiación del gobierno hasta el 8 de febrero.La Casa Blanca dijo que Trump no irá a pasar la fiesta navideña en Florida como había previsto si se cierra el gobierno. Más de 800.000 empleados públicos federales tendrán licencia forzada o deberán trabajar sin sueldo si no hay solución antes de medianoche.``El presidente ha dicho claramente desde el comienzo que quiere seguridad fronteriza y no firmará algo que no la incluya", dijo la secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders.Están en juego los fondos para 15 departamentos del gabinete, entre ellos los de Seguridad Nacional, Transportes, Interior, Agricultura, Estado y Justicia, así como las agencias que se ocupan de los parques y bosques nacionales.El Pentágono y los departamentos de Veteranos y Salud ya tienen sus fondos asignados para el año y operarán normalmente.La crisis podría ser uno de los últimos actos de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes antes de entregar el control a los demócratas en enero. El Congreso se disponía a asignarle fondos al gobierno, pero vaciló cuando Trump, después de recibir violentas críticas de sus partidarios de la derecha, declaró el jueves que no firmaría una ley sin los fondos para el muro. La derecha está resuelta a seguir la pelea. Advierte que una ``capitulación" de Trump en materia del muro afectaría sus posibilidades de reelección en 2020, así como las de otros republicanos.

