Disputa por el muro paraliza Gobierno de EU

Washington— El Gobierno federal incurrió en un cierre parcial la noche del viernes ante la falta de acuerdo entre los legisladores en el Congreso, dada la insistencia del presidente Donald Trump de que se asignen miles de millones de dólares para un muro en la frontera con México.Los negociadores de la Casa Blanca abandonaron el Capitolio anoche, mientras que la Cámara de Representantes y el Senado levantaron sesiones sin que se haya alcanzado un acuerdo sobre el presupuesto.El cierre, previsto para la medianoche, alteraría las operaciones de alrededor de 25% del Gobierno y dejaría a cientos de miles de empleados federales cesantes o sin paga a pocos días de la Navidad.Los senadores aprobaron una medida para garantizar que los trabajadores reciban pagos retroactivos y será enviada a la Cámara baja.Los enviados de Trump trabajaron frenéticamente para lograr un acuerdo de último minuto con los legisladores demócratas y con algunos republicanos.Pero el vicepresidente Mike Pence, el jefe de despacho designado Mick Mulvaney y el asesor Jared Kushner dejaron el Capitolio sin que hubiera señales de un acuerdo.Nueve departamentos y decenas de agencias serán afectados por el cierre, incluyendo los departamentos de Seguridad Nacional, Transporte, Interior, Agricultura, Estado y Justicia.Durante una ceremonia de promulgación en la Casa Blanca, Trump dijo que el Gobierno estaba “completamente preparado para un largo cierre”, aunque difícilmente alguien pensaba en la posibilidad de un cierre de larga duración.El presidente trató de culpar a los demócratas, aun cuando apenas la semana pasada dijo que estaría “orgulloso” de adjudicarse el cierre en la disputa por el muro.Mientras hacía campaña hace dos años, declaró que muro se construiría “tan rápido que hará girar tu cabeza”.También prometió que México pagaría por el muro, algo que México ha dicho jamás hará.“Esta es la única oportunidad que tendremos, en nuestra opinión, por la manera como se desmorona el mundo, para tener una gran seguridad fronteriza”, dijo Trump el viernes en la Casa Blanca.Los demócratas serán mayoría en la Cámara de Representantes en enero, y se oponen a dar muchos fondos para la construcción del muro.En las últimas semanas ha habido una discusión pública entre el presidente Trump y los demócratas, sobre el cierre de Gobierno de EU por la falta de apoyo para construir el muro fronterizo.Tratando de conseguir algún tipo de victoria, Trump dijo que aceptaría dinero para una “barrera de placas de acero” con puntas en lo alto, la cual –afirmó– sería igual de efectiva que un “muro” y “hermosa al mismo tiempo”.El Congreso planea volver a sesionar hoy, pero no se han programado votaciones.Los legisladores recibieron indicaciones de que se les avisaría con 24 horas de anticipación para que regresen a Washington.El senador republicano Richard Shelby, presidente de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias, dijo tras las negociaciones que las probabilidades de un acuerdo antes de la medianoche eran “quizá pocas”.Trump se reunió con senadores republicanos ayer en la mañana.Una persona que pidió mantener el anonimato porque no estaba autorizada a discutir la sesión privada dijo que el presidente no aceptaría menos de los 5 mil 700 millones de dólares que exige.

