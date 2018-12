Ajusta Trump diseño de muro fronterizo

Ciudad de México— El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ajustó el diseño del prometido muro fronterizo con México tras difundir una imagen de una valla con picos de acero."Un diseño de nuestra barrera de reja de acero que es totalmente eficaz y al mismo tiempo hermosa", escribió Trump en su cuenta de Twitter, donde adjuntó una imagen de la valla.De acuerdo con el diario The Washington Post, el Mandatario aseguró que no le importaba cómo le llamaran las personas a la barrera fronteriza."De un modo u otro vamos a conseguir un muro, vamos a tener una barrera (...) Puedes nombrarlo como quieras", aseguró Trump durante la firma de proyectos de ley en la Casa Blanca.Durante su campaña, Trump prometió construir un muro hecho de concreto, así como barras de acero de refuerzo a lo largo de la frontera sur.Incluso, el Mandatario arremetió contra el ex Gobernador de Florida Jeb Bush por sugerir que su propuesta era una simple cerca."Jeb Bush acaba de hablar que mi propuesta en la frontera es construir una cerca. No es una cerca, Jeb, es un muro, ¡y hay una gran diferencia!", escribió en 2015.El Congreso de Estados Unidos podría declarar un cierre de Gobierno en las próximas horas luego que Trump anunciara que no firmaría ningún proyecto de ley presupuestal que no incluyera los fondos para la construcción del muro fronterizo con México.Hasta el momento, solo la Cámara de Representantes ha avalado la propuesta de ley incluyendo 5 mil millones de dólares para el muro, mientras que los republicanos en el Senado apenas han conseguido 47 de los 60 votos necesarios para pasar la medida.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.