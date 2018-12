Veterana de guerra propone escaleras 'para Trepar el Muro de Trump'

Estados Unidos- ¿Cómo responder a una campaña como la que se lanzó en GoFundMe para financiar el muro en la frontera entre Estados Unidos y México? Una veterana de guerra decidió hacerlo con otra campaña para distribuir escaleras que permitan a los migrantes escalarlo.Charlotte Clymer, quien el año pasado se declaró transgénero, inició el miércoles la campaña “Escaleras para Trepar el Muro de Trump”, luego de que otro veterano de guerra, Brian Kolfage, iniciara una denominada “Nosotros el Pueblo Financiaremos el Muro”, que hasta esta tarde lleva recaudados 13 millones 133 mil 972 dólares, de los mil millones que se fijó como objetivo.Clymer, especialista en comunicaciones de la organización Human Rights Campaign, que defiende a la comunidad LGBT, llevaba recaudados, hasta hoy poco más de 100 mil dólares, de una meta de 100 millones.“Aunque a una tasa de 1.7 millones de dólares diarios le tomaría al otro fondo unos 35 años para recaudar los 21 mil 700 millones de dólares que el Departamento de Seguridad Nacional estima se necesitarían para construir el muro, queremos asegurarnos de tener listas escaleras para enviar a nuestros amigos indocumentados y ayudarlos”, señaló Clymer. Acto seguido, agregó: “Si esto te parece ridículo, te damos la bienvenida a la coalición de adultos razonables”.La veterana de guerra, quien reside en Washington, explicó que en realidad los fondos no serán utilizados para escaleras, sino para apoyar al Centro para Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAICES), una ONG que brinda asesoría legal a los indocumentados en Texas.“Los indocumentados no están trayendo el crimen o el tráfico de drogas, ni están robándose los empleos ni todas esas cosas sin sentido que se dicen en nuestro país”, aseveró Clymer al sitio de noticias financieras Business Insider.La idea de crear la campaña, explicó, le vino de un tuit que leyó tras la viralización de la campaña por los fondos para el muro. “Más que enojarme, me entristeció el racismo descarado de donar dinero para un muro que no será construido, que no funcionará”, dijo.La campaña permanecerá abierta, según contó Clymer, “unas semanas si continúa este ritmo continuo de donaciones”. Ella se puso ya en contacto con RAICES para entregarles el control de la campaña y los recursos. En el caso de Kolfage, dijo que ya se puso en contacto con el gobierno de EU para entregarles el dinero que se recaude.En su entrevista con Business Insider, Clymer dijo que nunca ha hablado con Kolfage, pero que “me molesta cuando la gente del servicio militar es utilizada para golpear a la gente vulnerable. No es eso lo que defendemos”.Clymer no es la única que decidió hacer algo para apoyar a los migrantes. Luke O'Neil, periodista de Massachusetts, lanzó otra campaña en la misma plataforma de GoFundMe titulada: “Construir Una Escalera Gigante Sobre El Muro”. O'Neill, quien llevaba recaudados hasta esta tarde 3 mil 474 dólares, de una meta de 200 millones de dólares, argumentó en la página que “el muro no se construirá, pero en caso de que sí, construiremos una serie de escaleras gigantes a lo largo del muro, de cada lado”.Detalló que en realidad, los recursos serán para “apoyar a la gente que le preocupa el bienestar de los seres humanos, sin importar de dónde vengan”, y que serán entregados a RAICES.