Amenaza Trump con un cierre largo de Gobierno por muro

Washington— El Presidente Donald Trump aseguró hoy que se producirá un largo cierre de Gobierno si los demócratas del Senado no aprueban un presupuesto que incluya 5 mil millones de dólares para el muro con México, una partida que ya ha sido aprobada por la Cámara de Representantes."Los demócratas, cuyos votos necesitamos en el Senado, probablemente votarán contra la seguridad fronteriza y el muro, aunque saben que lo NECESITAMOS DESESPERADAMENTE. Si los demócratas votan que no, habrá un cierre que durará por un periodo largo. ¡La gente no quiere fronteras abiertas y crimen", afirmó el Mandatario en Twitter.El Senado debate hoy un proyecto de ley que la Cámara de Representantes aprobó anoche para financiar la Administración hasta el 8 de febrero y que incluye los 5 mil millones de dólares necesarios para comenzar la construcción del muro, una de las principales promesas electorales de Trump.Por el momento, parece improbable que ese proyecto de ley vaya a ser aprobado porque los demócratas tienen suficientes votos para bloquearlo, pese a ser minoría.De ser así, el desacuerdo empujará a Estados Unidos hacia un nuevo cierre parcial administrativo cuando se agoten los actuales fondos, la media noche de hoy viernes al sábado.Ante esa situación, Trump dirigió sus tuits matutinos a los demócratas, a los que responsabilizó de un eventual cierre, y aprovechó para presionar al líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell."El senador Mitch McConnell debería luchar por el muro y la seguridad fronteriza tan fuerte como lo haría por cualquier otra cosa. Necesitará votos demócratas, pero como muestra la Cámara de Representantes, cosas buenas pueden ocurrir", subrayó Trump.Por iniciativa de McConnell, republicanos y demócratas llegaron a un acuerdo esta semana para financiar la Administración hasta febrero; pero el mandatario dinamitó ese consenso el jueves al anunciar que solo firmaría un presupuesto que incluya fondos para la barrera fronteriza.Los demócratas tomarán en enero el control de la Cámara de Representantes y podrán bloquear la financiación del muro en ambas cámaras, razón por la que Trump considera que esta es una de sus últimas oportunidades para financiar el muro.De llegarse a un cierre administrativo, sería el tercero que enfrenta Trump desde que llegó al poder a principios de 2017.El primer cierre se produjo en enero y se alargó durante tres días; mientras que el segundo, en febrero, duró apenas unas horas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.