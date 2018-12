Oculta Iglesia a 500 sacerdotes acusados de abuso

La Iglesia Católica de Illinois no ha dado a conocer los nombres de por lo menos 500 sacerdotes acusados de abuso sexual contra menores, según reveló este miércoles la procuradora general del Estado, a través de un cáustico reporte en donde acusó a la iglesia de fallarles a las víctimas al rehusarse a investigar sus alegatos, publicó The New York Times.El reporte preliminar de la procuradora general Lisa Madigan concluye que la Diócesis Católica de Illinois es incapaz de investigarse a sí misma y “no resolverá la crisis de abuso sexual de los clérigos por su cuenta”.El reporte asegura que 690 sacerdotes fueron acusados de abuso, y sólo 185 nombres fueron revelados por la Diócesis, por haber sido encontrados creíblemente acusados de abuso.“El número de alegatos que se han hecho públicos es impactante”, comentó Madigan en una entrevista.El documento es el esfuerzo más reciente realizado por la procuraduría estatal para responsabilizar a la Iglesia Católica mediante el escrutinio de los registros de la iglesia.Desde el mes de agosto, por lo menos 16 procuradores generales estatales han iniciado investigaciones que han tenido un rango variado, después de un reporte devastador del gran jurado en Pennsylvania que acusó a más de 300 sacerdotes de abuso sexual durante un lapso de 50 años, además de acusar a los obispos de ocultar esa situación.A diferencia del voluminoso reporte del gran jurado de Pennsylvania, el reporte de Illinois, que consta de nueve páginas, no proporciona los nombres de los sacerdotes acusados ni señala a algún obispo en particular por negligencia.Aunque trata de cuantificar la enorme brecha que existe entre el número de acusaciones realizadas por las víctimas que se atrevieron a contactar a la iglesia y el número de acusaciones que la iglesia consideró creíbles.Tres cuartas partes de los alegatos en contra de los clérigos no fueron investigados o se hicieron las indagatorias pero no fueron corroborados por la Diócesis, según el reporte, que se basó en los archivos que la Diócesis entregó a la procuraduría general.En los archivos se detectó un patrón en el que la Diócesis no encontró creíble el reclamo si sólo hubo una víctima. Tampoco investigaron si el sacerdote acusado murió o fue reasignado o perteneció a una orden religiosa, como los Franciscanos, Maristas o Jesuitas.Usualmente, la Diócesis desacreditó los reclamos de los sobrevivientes “enfocándose en las vidas personales de los mismos”, establece el reporte.Los representantes de las seis Diócesis de Illinois colaboraron con la investigación y se reunieron con la procuradora general y su staff, voluntariamente proporcionaron miles de documentos y les dieron acceso a cientos de archivos de los clérigos relacionados con los alegatos de abuso sexual, según menciona el reporte de Illinois.