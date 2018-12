Boise, Idaho— Un sacerdote católico, quien tenía en su posesión más de 2 mil 500 imágenes de lo que según los investigadores llamaron la más perturbadora pornografía infantil que jamás hayan visto, fue sentenciado a 25 años en prisión sin derecho a la libertad condicional.El padre W. Thomas Faucher se declaró culpable de cinco delitos, incluyendo posesión y distribución de pornografía infantil y un cargo por posesión de drogas a comienzos de este año. Durante su sentencia en Idaho este jueves, el juez, Jason Scott, dijo que Faucher fantaseaba con violar y matar menores, tenía una preferencia por la pornografía infantil en la que se mostraba una violencia extrema y que llegó a confesar en chats en línea que había mezclado sus propios fluidos corporales con el vino de la comunión en su iglesia.Faucher, de 73 años, dijo al juez que “lo sentía mucho” y dijo que se le debería conceder la libertad condicional, aseverando que podía utilizar su libertad para visitar a las víctimas de pornografía infantil y luego hablar sobre los males del abuso infantil.“Hay muchas personas que se beneficiarían si yo no permanezco en la cárcel”, según dijo Faucher. “Nadie se beneficiará si yo soy puesto en la cárcel o en prisión”.Funcionarios de la iglesia dijeron que buscarán la manera de que Facuher sea expulsado del sacerdocio.“Aunque no podemos siquiera comenzar a comprender qué fue lo que llevó a Faucher al punto de que pudiera entrar a este mundo maligno y oscuro, nos sentimos agradecidos por los esfuerzos de la comunidad policiaca en hacer todo lo que estuvo en sus manos para proteger a los menores de este tipo de delitos”, según dijo la Diócesis de Boise en un comunicado después de la sentencia.El detective de la Policía de Garden, John Brumbaugh, dijo que la investigación comenzó con un pitazo sobre alguien que había enviado pornografía infantil vinculada a la cuenta de correo electrónico de Faucher. Los investigadores dijeron que encontraron archivos en el teléfono celular y en la computadora de Faucher y en una cuenta de Dropbox de contenido violento y perturbador, algunas mostraban a menores llorando o gritando.“Sólo hay una que en verdad me gusta, la del niño que es asesinado a golpes”, fue lo que Faucher escribió, según los investigadores.Los chats también incluían a hombres hablando de satanismo y blasfemia, y Faucher discutiendo sus fantasías sobre algunos menores en su iglesia, según dijo Brumbaugh.El abogado de Faucher, Mark Manweiler, le pidió al juez que se le concediera a su cliente la libertad condicional y tratamiento para ofensores sexuales, diciendo que Faucher era un sacerdote que evocaba un gran respeto, pero que había caído en depresión y en el abuso del alcohol después de su jubilación. Dijo también que el sacerdote nunca abusó de un menor él mismo, a pesar de que le gustaba ver pornografía infantil.

