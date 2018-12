El presidente Trump trató de defender este jueves su decisión de retirar de Siria a las fuerzas militares de Estados Unidos, en medio de una creciente crítica de legisladores de ambos partidos --- y un elogio del presidente ruso Vladimir Putin, publicó The Washington Post.En unos tweets que publicó esta mañana, Trump citó selectivamente a legisladores y críticos políticos que están de acuerdo con él y argumentó que el retiro se debe a que está cumpliendo con un compromiso de campaña y que Estados Unidos no debe desempeñar el papel de “policía de Medio Oriente”.“El salirnos de Siria no es sorpresivo. Lo he dicho durante años y hace seis meses, cuando quise hacerlo, estuve de acuerdo en permanecer más tiempo”, dijo Trump en sus tweets, agregando: “¿Quieren que nos quedemos allá para siempre?”.Trump señaló que era tiempo de que otros países de la región intervinieran en contra del grupo terrorista Estado Islámico y otras fuerzas hostiles, agregando que Estados Unidos “no está obteniendo NADA a cambio, sino desperdiciando vidas muy valiosas y trillones de dólares para proteger a otros que, en la mayoría de los casos, no aprecian lo que estamos haciendo”.Sus tweets surgieron un día después que Trump justificó su salida de Siria al afirmar que Estados Unidos había derrotado al Estado Islámico, una declaración que fue ampliamente criticada como prematura y como un riesgo para una futura agresión debido a la ausencia de fuerzas estadounidenses.Esa medida ha provocado incertidumbre entre los aliados de Estados Unidos y está creando una potencial y mayor inestabilidad regional, provocando que Rusia y su aliado, el presidente sirio Bashar al-Assad, tengan la oportunidad de concretar un mayor control sobre el país en medio de la guerra civil.Parte de la crítica más persistente sobre la decisión que tomó Trump, provino este jueves del senador republicano Lindsey O. Graham de Carolina del Sur, quien ha sido un aliado del presidente en la mayoría de los asuntos.Graham, quien anteriormente catalogó la decisión de Trump como “un desastre”, redactó una resolución no vinculante para el Senado solicitando a Trump que reconsidere su decisión y que para cualquier decisión futura para hacer algún retiro de tropas que suceda sólo después de un “robusto proceso de interagencias” --- lo cual implica una crítica a la Casa Blanca por no haber consultado antes del anuncio de este miércoles.“Traer de regreso a las tropas es el objetivo, pero hay que hacerlo de una manera inteligente”, dijo Graham durante una entrevista que concedió esta mañana a CNN.

