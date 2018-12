Washington– Una colecta en línea iniciada por un veterano de la Fuerza Aérea para ayudar a financiar la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos del presidente Donald Trump ya había recaudado millones de dólares el jueves, poniendo más atención en un tema que podría provocar un cierre en las operaciones del Gobierno.Brian Kolfage lanzó la colecta en el sitio de internet GoFundMe el domingo y para la noche del jueves ya había recaudado 9.7 millones de dólares. El sitio señala que la meta es reunir mil millones de dólares.En un comunicado publicado en la página de financiamiento colectivo, Kolfage dice que el muro puede construirse si todos los que votaron por Trump aportan 80 dólares cada uno.“Como un veterano que ha dado tanto, tres extremidades, me siento muy comprometido con este país para asegurar que las futuras generaciones tengan todo lo que tenemos hoy”, escribió Kolfage.Kolfage perdió tres extremidades en la guerra de Irak en 2004. Dijo que se ha puesto en contacto con el Gobierno de Trump para saber a dónde enviar el dinero una vez que termine la colecta.Trump anunció el jueves que no firmará una iniciativa de ley aprobada por el Senado para seguir financiando al gobierno porque no provee los miles de millones de dólares necesarios para su muro. Fue su segundo revés en cuestión de días después de que aliados conservadores y críticos lo acusaran de dar marcha atrás a su promesa central de campaña. Su decisión ha causado caos en el Congreso y elevado el riesgo de que haya un cierre federal este fin de semana.Kolfage, que según el sitio GoFundMe vive en Miramar Beach, Florida, dijo en un email que de momento no estaba disponible para comentar.La aceptación a la colecta de Kolfage es muy diferente a la reacción generada cuando legisladores de Arizona hicieron un intento similar para recaudar dinero para la cerca fronteriza hace varios años.Los legisladores aprobaron una ley en 2011 para establecer un sitio web para recaudar 50 millones de dólares para una cerca fronteriza. Sin embargo, ese intento fracasó y sólo se reunieron unos 265 mil dólares.También fondean escaleras para cruzarloLa página de Kolfage ha inspirado al menos una recaudación de fondos opuesta. Otra página de GoFundMe fue creada el miércoles para recaudar dinero para “escaleras para cruzar el muro de Trump”. El sitio publicó una meta de 100 millones de dólares y había recaudado más de 20 mil dólares en donaciones hacia la tarde del jueves. Todo el dinero irá a una organización no lucrativa que ofrece educación y servicios legales a familias de refugiados e inmigrantes.

