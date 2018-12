Una mujer detenida con una fianza de 300 dólares durante cinco meses murió este viernes en una cárcel de Texas. Sin embargo, la familia de la mujer de 61 años no sabía que había sido arrestada hasta que llegó el momento de recoger el cadáver, según publica el sitio de noticias de la cadena CNN en Español.Janice Dotson-Stephens había sido arrestada el 18 de julio en el condado de Bexar y acusada de entrada ilegal a una propiedad ajena. Michelle Dotson, su hija, dijo que la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar no tenía listado un pariente cercano de su madre. "Preguntamos por ella todo tiempo que estuvo en la cárcel. Todavía buscamos que todo se aclare", dijo.La oficina del sheriff dijo que Dotson-Stephens murió de causas naturales. Según la oficina del médico forense del condado de Bexar, la causa de la muerte fue una enfermedad cardiovascular arteroesclerótica o una enfermedad arterial coronaria. También mencionaron un trastorno esquizoafectivo, una condición crónica de salud mental caracterizada por síntomas de esquizofrenia, como un factor contribuyente.La hija de Dotson-Stephen dijo que su madre tenía antecedentes de enfermedad mental y que había sido arrestada antes. "Hubo un ciclo que se repitió: estaba bien, tomaba sus medicamentos, luego sucedería algo y dejaba de tomar sus medicamentos", dijo Michelle Dotson. "Ella tal vez se iba o desaparecía. Hubo ocasiones en las que pudo haber terminado en la cárcel. Pero por lo general, hacían una evaluación psiquiátrica y la llevaban al hospital estatal", agregó.La muerte es investigada por el Departamento de Policía de Converse como parte de la Ley Sandra Bland. Esa ley obliga a una agencia de policía independiente a investigar la muerte de un recluso en la cárcel. También ordena a las cárceles del condado que envíen a las personas con enfermedades mentales y problemas de abuso de sustancias a realizar opciones de tratamiento.El acto lleva el nombre de Sandra Bland, quien murió en 2015 tras ser encontrada colgada de una soga en su celda en la cárcel del condado de Waller en Texas, donde fue encarcelada después de presuntamente agredir a un oficial durante una parada de tránsito.Según los registros judiciales, Dotson-Stephens renunció a una audiencia el 23 de julio y se negó a ser entrevistada varias veces después de su arresto. En agosto se le ordenó someterse a una evaluación psiquiátrica después de que ella se negara a comparecer ante el tribunal. El estado de su caso muestra que estaba esperando esa evaluación.Michelle Dotson dice que la familia está tratando de averiguar por qué su madre estuvo en la cárcel durante tanto tiempo y por qué nunca se enteraron."Lo estamos tomando paso a paso. No queremos hacer acusaciones. Estamos ocupados haciendo los preparativos fúnebres para mi mamá".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.